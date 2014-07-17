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زعيم المعارضة التركية يطالب "أردوغان" بالتخلي عن تنظيم "الإخوان" والمصالحة مع مصر

طالب بإرسال رسالة مصالحة مع سفيرها بالقاهرة

طالب زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بالتخلي عن تنظيم "الإخوان" الإرهابي والمصالحة مع مصر.

ونقلت قناة "اكسترا نيوز" الليلة عن أوغلو قوله، في كلمة بثتها منصات تركية معارضة: "إذا أرادت تركيا ألا تخسر في السياسة الخارجية، وأرادت أن تكسب أولاً لا بد أن يتخلى "أردوغان" عن تنظيم "الإخوان" الإرهابي، لا بد أن يتركهم".

وتساءل زعيم المعارضة: "ما هؤلاء الإخوان؟! مصلحة الجمهورية التركية تعلو على أي شيء".

وطالب زعيم المعارضة النظام التركي بالتصالح مع مصر، وتساءل: "لماذا نتصارع معها؟".

وأشار إلى أن تركيا لديها تاريخ وثقافة مشتركة مع مصر، مؤكداً أن تركيا تدفع الثمن غالياً لذلك الصراع، مطالباً بإرسال رسالة مصالحة إلى مصر مع السفير التركي.

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زعيم المعارضة التركية يطالب "أردوغان" بالتخلي عن تنظيم "الإخوان" والمصالحة مع مصر
سبق

طالب زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بالتخلي عن تنظيم "الإخوان" الإرهابي والمصالحة مع مصر.

ونقلت قناة "اكسترا نيوز" الليلة عن أوغلو قوله، في كلمة بثتها منصات تركية معارضة: "إذا أرادت تركيا ألا تخسر في السياسة الخارجية، وأرادت أن تكسب أولاً لا بد أن يتخلى "أردوغان" عن تنظيم "الإخوان" الإرهابي، لا بد أن يتركهم".

وتساءل زعيم المعارضة: "ما هؤلاء الإخوان؟! مصلحة الجمهورية التركية تعلو على أي شيء".

وطالب زعيم المعارضة النظام التركي بالتصالح مع مصر، وتساءل: "لماذا نتصارع معها؟".

وأشار إلى أن تركيا لديها تاريخ وثقافة مشتركة مع مصر، مؤكداً أن تركيا تدفع الثمن غالياً لذلك الصراع، مطالباً بإرسال رسالة مصالحة إلى مصر مع السفير التركي.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
07:19 PM

زعيم المعارضة التركية يطالب "أردوغان" بالتخلي عن تنظيم "الإخوان" والمصالحة مع مصر

طالب بإرسال رسالة مصالحة مع سفيرها بالقاهرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بالتخلي عن تنظيم "الإخوان" الإرهابي والمصالحة مع مصر.

ونقلت قناة "اكسترا نيوز" الليلة عن أوغلو قوله، في كلمة بثتها منصات تركية معارضة: "إذا أرادت تركيا ألا تخسر في السياسة الخارجية، وأرادت أن تكسب أولاً لا بد أن يتخلى "أردوغان" عن تنظيم "الإخوان" الإرهابي، لا بد أن يتركهم".

وتساءل زعيم المعارضة: "ما هؤلاء الإخوان؟! مصلحة الجمهورية التركية تعلو على أي شيء".

وطالب زعيم المعارضة النظام التركي بالتصالح مع مصر، وتساءل: "لماذا نتصارع معها؟".

وأشار إلى أن تركيا لديها تاريخ وثقافة مشتركة مع مصر، مؤكداً أن تركيا تدفع الثمن غالياً لذلك الصراع، مطالباً بإرسال رسالة مصالحة إلى مصر مع السفير التركي.

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