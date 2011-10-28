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نجاح أول عملية "استبدال مفصل ركبة" لـ"ستينية" بمجمع فيصل بالطائف

كانت تعاني آلامًا حادّة وصعوبة في المشي والحركة

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في إجراء أول عملية إعادة استبدال لمفصل ركبة مريضة كانت تعاني آلامًا حادة، وصعوبةً في المشي والحركة؛ ما أثّر في حياتها الطبيعة طيلة سنوات عديدة.

وانتهت المعاناة بإجراء عملية إعادة استبدال مفصل الركبة وترميم الأجزاء المتضررة من عظمتي الفخذ والساق، قام بها فريق طبي متخصّص بقيادة استشاري جراحة العظام بالمجمع الدكتور عبد الرحمن عبد الروؤف.

وقال الطبيب المعالج: إن المريضة خضعت لعددٍ من الفحوص الإشعاعية قبل اتخاذ قرار اللجوء إلى العملية، وأظهرت عدم ثبات في مفصل الركبة؛ ما استدعى التدخل الجراحي لإعادة الركبة إلى وضعها الطبيعي.

وأضاف: أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، واستغرقت ثلاث ساعات ونصفًا، تحت التخدير الجزئي، تمّ خلالها استبدال مفصل الركبة القديم وتركيب مفصل حديث خاص لعمليات الإعادة.

وتجرى جراحات استبدال المفاصل بوجه عام لتحسين نوعية حياة المريض والتخلُّص من الآلام، خاصة في ظل توافر أحدث التقنيات والكفاءات الطبية في هذا التخصُّص بمجمع الملك فيصل الطبي.

وأشار إلى أن المريضة، ولله الحمد، بدأت في المشي ابتداء من اليوم الثاني بعد إجراء العملية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح أول عملية "استبدال مفصل ركبة" لـ"ستينية" بمجمع فيصل بالطائف
سبق

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في إجراء أول عملية إعادة استبدال لمفصل ركبة مريضة كانت تعاني آلامًا حادة، وصعوبةً في المشي والحركة؛ ما أثّر في حياتها الطبيعة طيلة سنوات عديدة.

وانتهت المعاناة بإجراء عملية إعادة استبدال مفصل الركبة وترميم الأجزاء المتضررة من عظمتي الفخذ والساق، قام بها فريق طبي متخصّص بقيادة استشاري جراحة العظام بالمجمع الدكتور عبد الرحمن عبد الروؤف.

وقال الطبيب المعالج: إن المريضة خضعت لعددٍ من الفحوص الإشعاعية قبل اتخاذ قرار اللجوء إلى العملية، وأظهرت عدم ثبات في مفصل الركبة؛ ما استدعى التدخل الجراحي لإعادة الركبة إلى وضعها الطبيعي.

وأضاف: أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، واستغرقت ثلاث ساعات ونصفًا، تحت التخدير الجزئي، تمّ خلالها استبدال مفصل الركبة القديم وتركيب مفصل حديث خاص لعمليات الإعادة.

وتجرى جراحات استبدال المفاصل بوجه عام لتحسين نوعية حياة المريض والتخلُّص من الآلام، خاصة في ظل توافر أحدث التقنيات والكفاءات الطبية في هذا التخصُّص بمجمع الملك فيصل الطبي.

وأشار إلى أن المريضة، ولله الحمد، بدأت في المشي ابتداء من اليوم الثاني بعد إجراء العملية.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
05:31 PM

نجاح أول عملية "استبدال مفصل ركبة" لـ"ستينية" بمجمع فيصل بالطائف

كانت تعاني آلامًا حادّة وصعوبة في المشي والحركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في إجراء أول عملية إعادة استبدال لمفصل ركبة مريضة كانت تعاني آلامًا حادة، وصعوبةً في المشي والحركة؛ ما أثّر في حياتها الطبيعة طيلة سنوات عديدة.

وانتهت المعاناة بإجراء عملية إعادة استبدال مفصل الركبة وترميم الأجزاء المتضررة من عظمتي الفخذ والساق، قام بها فريق طبي متخصّص بقيادة استشاري جراحة العظام بالمجمع الدكتور عبد الرحمن عبد الروؤف.

وقال الطبيب المعالج: إن المريضة خضعت لعددٍ من الفحوص الإشعاعية قبل اتخاذ قرار اللجوء إلى العملية، وأظهرت عدم ثبات في مفصل الركبة؛ ما استدعى التدخل الجراحي لإعادة الركبة إلى وضعها الطبيعي.

وأضاف: أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، واستغرقت ثلاث ساعات ونصفًا، تحت التخدير الجزئي، تمّ خلالها استبدال مفصل الركبة القديم وتركيب مفصل حديث خاص لعمليات الإعادة.

وتجرى جراحات استبدال المفاصل بوجه عام لتحسين نوعية حياة المريض والتخلُّص من الآلام، خاصة في ظل توافر أحدث التقنيات والكفاءات الطبية في هذا التخصُّص بمجمع الملك فيصل الطبي.

وأشار إلى أن المريضة، ولله الحمد، بدأت في المشي ابتداء من اليوم الثاني بعد إجراء العملية.

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