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"الصحة": تسجيل 1213 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1591 خلال الـ24 ساعة الماضية

ليبيا تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 244 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة .


وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9707 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173 حالة وفاة .

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 244 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة .


وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9707 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173 حالة وفاة .

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
02:24 PM

ليبيا تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 244 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة .


وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9707 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173 حالة وفاة .

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