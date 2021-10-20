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ماسأة "كارغوم".. أوهمها بعلاج غريب للسكر فماتت بين يديه

السلطات البريطانية أصدرت أمرًا بالقبض على المُعالج الصيني

لقيت سيدة بريطانية مُسنة مصرعها على يد مُعالج صيني؛ وذلك خلال جلسة للعلاج عن طريق الصفع!

ووفق ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية؛ فقد صدر أمر بالقبض على هونغ تشي شياو البالغ من العمر 56 عامًا، بتهمة القتل غير العمد، بعد تسببه بوفاة "دانييل كارغوم" البالغة من العمر 71 عامًا من مدينة ساسكس البريطانية؛ وذلك أثناء جلسة للعلاج بالصفع.

ولجأت السيدة البريطانية لهذا النوع الغريب من العلاج، والذي يقوم على تعريض المريض للصفع؛ في محاولة منها لعلاج مرض السكري الذي تعاني منه.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز" عن الصحيفة البريطانية؛ فقد صدر أمر القبض على "شياو" في محكمة الصلح في سالزبوري يوم 4 أكتوبر؛ إلا أنه تَبَيّن أن الأخير يقيم في كاليفورنيا؛ لكن شرطة يلتشير أكدت تعاونها مع الوكالات والهيئات المعنية لتقديمه للمحاكمة.

كذلك أطلق سراح شخصين آخرين خضعا للتوقيف والاستجواب وقت وقوع الحادث دون أي إجراء آخر بحقهما، كما لم يتم اتهام الفندق الذي وقع فيه الحادث -وهو كليف هاوس في ويلتشير- بارتكاب أي تجاوزات.

بريطانية معالج صيني الصفع

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ماسأة "كارغوم".. أوهمها بعلاج غريب للسكر فماتت بين يديه
سبق

لقيت سيدة بريطانية مُسنة مصرعها على يد مُعالج صيني؛ وذلك خلال جلسة للعلاج عن طريق الصفع!

ووفق ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية؛ فقد صدر أمر بالقبض على هونغ تشي شياو البالغ من العمر 56 عامًا، بتهمة القتل غير العمد، بعد تسببه بوفاة "دانييل كارغوم" البالغة من العمر 71 عامًا من مدينة ساسكس البريطانية؛ وذلك أثناء جلسة للعلاج بالصفع.

ولجأت السيدة البريطانية لهذا النوع الغريب من العلاج، والذي يقوم على تعريض المريض للصفع؛ في محاولة منها لعلاج مرض السكري الذي تعاني منه.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز" عن الصحيفة البريطانية؛ فقد صدر أمر القبض على "شياو" في محكمة الصلح في سالزبوري يوم 4 أكتوبر؛ إلا أنه تَبَيّن أن الأخير يقيم في كاليفورنيا؛ لكن شرطة يلتشير أكدت تعاونها مع الوكالات والهيئات المعنية لتقديمه للمحاكمة.

كذلك أطلق سراح شخصين آخرين خضعا للتوقيف والاستجواب وقت وقوع الحادث دون أي إجراء آخر بحقهما، كما لم يتم اتهام الفندق الذي وقع فيه الحادث -وهو كليف هاوس في ويلتشير- بارتكاب أي تجاوزات.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
08:20 AM

ماسأة "كارغوم".. أوهمها بعلاج غريب للسكر فماتت بين يديه

السلطات البريطانية أصدرت أمرًا بالقبض على المُعالج الصيني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,873

لقيت سيدة بريطانية مُسنة مصرعها على يد مُعالج صيني؛ وذلك خلال جلسة للعلاج عن طريق الصفع!

ووفق ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية؛ فقد صدر أمر بالقبض على هونغ تشي شياو البالغ من العمر 56 عامًا، بتهمة القتل غير العمد، بعد تسببه بوفاة "دانييل كارغوم" البالغة من العمر 71 عامًا من مدينة ساسكس البريطانية؛ وذلك أثناء جلسة للعلاج بالصفع.

ولجأت السيدة البريطانية لهذا النوع الغريب من العلاج، والذي يقوم على تعريض المريض للصفع؛ في محاولة منها لعلاج مرض السكري الذي تعاني منه.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز" عن الصحيفة البريطانية؛ فقد صدر أمر القبض على "شياو" في محكمة الصلح في سالزبوري يوم 4 أكتوبر؛ إلا أنه تَبَيّن أن الأخير يقيم في كاليفورنيا؛ لكن شرطة يلتشير أكدت تعاونها مع الوكالات والهيئات المعنية لتقديمه للمحاكمة.

كذلك أطلق سراح شخصين آخرين خضعا للتوقيف والاستجواب وقت وقوع الحادث دون أي إجراء آخر بحقهما، كما لم يتم اتهام الفندق الذي وقع فيه الحادث -وهو كليف هاوس في ويلتشير- بارتكاب أي تجاوزات.

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