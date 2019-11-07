"مسام" ينتزع 2209 ألغام في اليمن

مضادّة للأفراد والدبابات وذخيرة غير متفجرة

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، من انتزاع 2209 ألغام؛ منها 20 لغمًا مضادة للأفراد، و448 لغمًا مضادة للدبابات، و1712 ذخيرة غير متفجرة، و29 عبوة ناسفة.



وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن، 102.209 ألغام، زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

