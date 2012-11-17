وأضاف: معيشة استثنائية بنمط غير مسبوق وفرص غير محدودة في الاستثمار والأعمال ورؤية عصرية وجريئة.

وقال الحساب: تَرَقَّبْ انطلاق الحدث الضخم، في مكان لا مثيل له على وجه الأرض.

‬ أعلن حساب "نيوم" بـ"تويتر" عن انطلاق حدث ضخم في الساعة الثامنة من مساء اليوم.

"نيوم" تعلن عن انطلاق حدث استثنائي ضخم مساء اليوم في مكان لا مثيل له على وجه الأرض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-16 ‬ أعلن حساب "نيوم" بـ"تويتر" عن انطلاق حدث ضخم في الساعة الثامنة من مساء اليوم. وقال الحساب: تَرَقَّبْ انطلاق الحدث الضخم، في مكان لا مثيل له على وجه الأرض. وأضاف: معيشة استثنائية بنمط غير مسبوق وفرص غير محدودة في الاستثمار والأعمال ورؤية عصرية وجريئة.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443 04:37 PM

اخر تعديل 17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443 12:10 AM

"نيوم" تعلن عن انطلاق حدث استثنائي ضخم مساء اليوم في مكان لا مثيل له على وجه الأرض أشارت إلى فرص غير محدودة في الاستثمار ورؤية عصرية جريئة





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‬ أعلن حساب "نيوم" بـ"تويتر" عن انطلاق حدث ضخم في الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وقال الحساب: تَرَقَّبْ انطلاق الحدث الضخم، في مكان لا مثيل له على وجه الأرض.

وأضاف: معيشة استثنائية بنمط غير مسبوق وفرص غير محدودة في الاستثمار والأعمال ورؤية عصرية وجريئة.