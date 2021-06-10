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أمين مكة يوقّع عقد سفلتة شوارع مخططات ولي العهد بـ 110 ملايين ريال

القيمة تشمل وتغطي كافة التكاليف.. بما في ذلك الرسوم والضرائب

وقع أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عقد أشغال عامة لمخططات ولي العهد "مخططات المنح" وهي: شعب عامر وحارة الباب والهجلة والقشاشية والفلق والصفوة والشبيكة والشامية والسوق الصغير والجودرية مع إحدى الشركات المتخصصة في التجارة والمقاولات بالعاصمة المقدسة "مرحلة أولى وثانية"، بقيمة إجمالية للمرحلة الأولى (57.130.937.50) ريالًا، وقيمة المرحلة الثانية (53.013.356.71) ريالًا.

يأتي ذلك مقابل تنفيذ سفلتة مخططات المنح للمناطق المستوية، وفقاً للشروط والمواصفات لتوفير خدمات بلدية مطورة ومبتكرة وعالية المستوى، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تُعيق إيصال الخدمات، بحيث تشمل وتغطي القيمة كافة تكاليف العقد بما في ذلك الرسوم والضرائب.

وقال الأمين: يأتي هذا التطور ضمن خطط الأمانة لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بشكل عام ومخططات جنوب مكة بشكل خاص ومشاركة القطاع الخاص لتوفير أعلى المواصفات والجودة في التنفيذ والمشاركة المجتمعية في ما يخدم التنمية العمرانية المستدامة بالعاصمة المقدسة.
وأكد المحافظة على البنية التحتية لشبكات الطرق والمرافق العامَّة كافة، وذلك بتحقيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وحثَّ "القويحص" جميع القطاعات الخدمية الأخرى بسرعة التعاون لاستكمال مشاريع الأمانة على مخططات ولي العهد الواقعة في جنوب مكة المكرمة لتحقيق المصلحة العامة للجميع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
ولفت إلى أن توقيع العقد يأتي في ظل توجهات قطاعات الدولة المعنية إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 وتعزيزاً لمبادرة جودة الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين مكة يوقّع عقد سفلتة شوارع مخططات ولي العهد بـ 110 ملايين ريال
سبق

وقع أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عقد أشغال عامة لمخططات ولي العهد "مخططات المنح" وهي: شعب عامر وحارة الباب والهجلة والقشاشية والفلق والصفوة والشبيكة والشامية والسوق الصغير والجودرية مع إحدى الشركات المتخصصة في التجارة والمقاولات بالعاصمة المقدسة "مرحلة أولى وثانية"، بقيمة إجمالية للمرحلة الأولى (57.130.937.50) ريالًا، وقيمة المرحلة الثانية (53.013.356.71) ريالًا.

يأتي ذلك مقابل تنفيذ سفلتة مخططات المنح للمناطق المستوية، وفقاً للشروط والمواصفات لتوفير خدمات بلدية مطورة ومبتكرة وعالية المستوى، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تُعيق إيصال الخدمات، بحيث تشمل وتغطي القيمة كافة تكاليف العقد بما في ذلك الرسوم والضرائب.

وقال الأمين: يأتي هذا التطور ضمن خطط الأمانة لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بشكل عام ومخططات جنوب مكة بشكل خاص ومشاركة القطاع الخاص لتوفير أعلى المواصفات والجودة في التنفيذ والمشاركة المجتمعية في ما يخدم التنمية العمرانية المستدامة بالعاصمة المقدسة.
وأكد المحافظة على البنية التحتية لشبكات الطرق والمرافق العامَّة كافة، وذلك بتحقيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وحثَّ "القويحص" جميع القطاعات الخدمية الأخرى بسرعة التعاون لاستكمال مشاريع الأمانة على مخططات ولي العهد الواقعة في جنوب مكة المكرمة لتحقيق المصلحة العامة للجميع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
ولفت إلى أن توقيع العقد يأتي في ظل توجهات قطاعات الدولة المعنية إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 وتعزيزاً لمبادرة جودة الخدمات.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
04:19 PM

أمين مكة يوقّع عقد سفلتة شوارع مخططات ولي العهد بـ 110 ملايين ريال

القيمة تشمل وتغطي كافة التكاليف.. بما في ذلك الرسوم والضرائب

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وقع أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عقد أشغال عامة لمخططات ولي العهد "مخططات المنح" وهي: شعب عامر وحارة الباب والهجلة والقشاشية والفلق والصفوة والشبيكة والشامية والسوق الصغير والجودرية مع إحدى الشركات المتخصصة في التجارة والمقاولات بالعاصمة المقدسة "مرحلة أولى وثانية"، بقيمة إجمالية للمرحلة الأولى (57.130.937.50) ريالًا، وقيمة المرحلة الثانية (53.013.356.71) ريالًا.

يأتي ذلك مقابل تنفيذ سفلتة مخططات المنح للمناطق المستوية، وفقاً للشروط والمواصفات لتوفير خدمات بلدية مطورة ومبتكرة وعالية المستوى، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تُعيق إيصال الخدمات، بحيث تشمل وتغطي القيمة كافة تكاليف العقد بما في ذلك الرسوم والضرائب.

وقال الأمين: يأتي هذا التطور ضمن خطط الأمانة لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بشكل عام ومخططات جنوب مكة بشكل خاص ومشاركة القطاع الخاص لتوفير أعلى المواصفات والجودة في التنفيذ والمشاركة المجتمعية في ما يخدم التنمية العمرانية المستدامة بالعاصمة المقدسة.
وأكد المحافظة على البنية التحتية لشبكات الطرق والمرافق العامَّة كافة، وذلك بتحقيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وحثَّ "القويحص" جميع القطاعات الخدمية الأخرى بسرعة التعاون لاستكمال مشاريع الأمانة على مخططات ولي العهد الواقعة في جنوب مكة المكرمة لتحقيق المصلحة العامة للجميع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
ولفت إلى أن توقيع العقد يأتي في ظل توجهات قطاعات الدولة المعنية إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 وتعزيزاً لمبادرة جودة الخدمات.

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