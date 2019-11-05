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"الأرصاد": تنشط الرياح السطحية على وسط المملكة وشمالها

سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الطائف وجازان وعسير والباحة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الطائف، جازان، عسير، الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية على وسط المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد رياح سطحية حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": تنشط الرياح السطحية على وسط المملكة وشمالها
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الطائف، جازان، عسير، الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية على وسط المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
08:09 AM

"الأرصاد": تنشط الرياح السطحية على وسط المملكة وشمالها

سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الطائف وجازان وعسير والباحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الطائف، جازان، عسير، الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية على وسط المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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