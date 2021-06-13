تغريم عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين بأكثر من 3 ملايين ريال
بسبب مخالفتهم الإجراءات الإحترازية ونظام الإعلام المرئي أثناء حفل تدشين منتج تجميلي
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم، أنها أصدرت عقوبات يصل مجموعها إلى أكثر من ٣ ملايين ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين.
وأوضحت أن ذلك بسبب مخالفتهم الإجراءات الإحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.
تغريم عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين بأكثر من 3 ملايين ريال
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-13
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم، أنها أصدرت عقوبات يصل مجموعها إلى أكثر من ٣ ملايين ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين.
وأوضحت أن ذلك بسبب مخالفتهم الإجراءات الإحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
04:09 PM
تغريم عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين بأكثر من 3 ملايين ريال
بسبب مخالفتهم الإجراءات الإحترازية ونظام الإعلام المرئي أثناء حفل تدشين منتج تجميلي
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم، أنها أصدرت عقوبات يصل مجموعها إلى أكثر من ٣ ملايين ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين.
وأوضحت أن ذلك بسبب مخالفتهم الإجراءات الإحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.