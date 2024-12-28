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"المدخلي" يؤكد أهمية "اللُّحمة" ودورها في التفاف المواطنين حول ولي الأمر

ضمن مبادرة "الانتماء الوطني" والتي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية بالشرقية

أقيمت مساء اليوم الاثنين، محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن زيد مدخلي بمحافظة الأحساء، بمقر النادي الأدبي ضمن مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" والتي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء بالوزارة، والتي تستهدف جميع منسوبي المساجد بالمنطقة من أئمة وخطباء ومراقبين ومراقبات، وشارك في البرنامج أكثر من 2000 إمام ومؤذن وخطيب ومراقب على مستوى المحافظة.

وتحدث الشيخ المدخلي عن أهمية اللحمة الوطنية ودورها في التفاف المواطنين حول ولي الأمر وأن هذه البلاد منذ نشأتها تحرص على السنة وأهلها وتدعو إليها وتنبذ التعصب والجماعات، وتطرق إلى عدة محاور ومنها التأصيل الشرعي للانتماء الوطني وكيفية تحقيقه لمنسوبي المساجد والتحذير من التحزبات والجماعات، ويجب تعزيز هذا الدور لديهم.

وصرح فضيلة الشيخ عمر الدويش أن البرنامج يشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية للوصول إلى أكبر عدد من منسوبي المساجد والاستفادة من مثل هذه المبادرات والتي تدعو إلى لزوم الجماعة وعدم التفرق والخلاف وحب الوطن.

وشكر مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية ولاة الأمر على ما يبذلونه من جهود لخدمة بيوت الله ولوزير الشؤون الإسلامية على متابعته المستمرة، كما قدم الشكر للنادي الأدبي بالأحساء لاستضافته المحاضرة التي أقيمت بالأحساء.

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"المدخلي" يؤكد أهمية "اللُّحمة" ودورها في التفاف المواطنين حول ولي الأمر
سبق

أقيمت مساء اليوم الاثنين، محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن زيد مدخلي بمحافظة الأحساء، بمقر النادي الأدبي ضمن مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" والتي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء بالوزارة، والتي تستهدف جميع منسوبي المساجد بالمنطقة من أئمة وخطباء ومراقبين ومراقبات، وشارك في البرنامج أكثر من 2000 إمام ومؤذن وخطيب ومراقب على مستوى المحافظة.

وتحدث الشيخ المدخلي عن أهمية اللحمة الوطنية ودورها في التفاف المواطنين حول ولي الأمر وأن هذه البلاد منذ نشأتها تحرص على السنة وأهلها وتدعو إليها وتنبذ التعصب والجماعات، وتطرق إلى عدة محاور ومنها التأصيل الشرعي للانتماء الوطني وكيفية تحقيقه لمنسوبي المساجد والتحذير من التحزبات والجماعات، ويجب تعزيز هذا الدور لديهم.

وصرح فضيلة الشيخ عمر الدويش أن البرنامج يشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية للوصول إلى أكبر عدد من منسوبي المساجد والاستفادة من مثل هذه المبادرات والتي تدعو إلى لزوم الجماعة وعدم التفرق والخلاف وحب الوطن.

وشكر مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية ولاة الأمر على ما يبذلونه من جهود لخدمة بيوت الله ولوزير الشؤون الإسلامية على متابعته المستمرة، كما قدم الشكر للنادي الأدبي بالأحساء لاستضافته المحاضرة التي أقيمت بالأحساء.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
11:38 PM

"المدخلي" يؤكد أهمية "اللُّحمة" ودورها في التفاف المواطنين حول ولي الأمر

ضمن مبادرة "الانتماء الوطني" والتي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية بالشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أقيمت مساء اليوم الاثنين، محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن زيد مدخلي بمحافظة الأحساء، بمقر النادي الأدبي ضمن مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" والتي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء بالوزارة، والتي تستهدف جميع منسوبي المساجد بالمنطقة من أئمة وخطباء ومراقبين ومراقبات، وشارك في البرنامج أكثر من 2000 إمام ومؤذن وخطيب ومراقب على مستوى المحافظة.

وتحدث الشيخ المدخلي عن أهمية اللحمة الوطنية ودورها في التفاف المواطنين حول ولي الأمر وأن هذه البلاد منذ نشأتها تحرص على السنة وأهلها وتدعو إليها وتنبذ التعصب والجماعات، وتطرق إلى عدة محاور ومنها التأصيل الشرعي للانتماء الوطني وكيفية تحقيقه لمنسوبي المساجد والتحذير من التحزبات والجماعات، ويجب تعزيز هذا الدور لديهم.

وصرح فضيلة الشيخ عمر الدويش أن البرنامج يشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية للوصول إلى أكبر عدد من منسوبي المساجد والاستفادة من مثل هذه المبادرات والتي تدعو إلى لزوم الجماعة وعدم التفرق والخلاف وحب الوطن.

وشكر مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية ولاة الأمر على ما يبذلونه من جهود لخدمة بيوت الله ولوزير الشؤون الإسلامية على متابعته المستمرة، كما قدم الشكر للنادي الأدبي بالأحساء لاستضافته المحاضرة التي أقيمت بالأحساء.

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