"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ 7 مساءً
"الأرصاد" نبّهت لسحب ممطرة ورياح على محافظات عدة
جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة "مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى السابعة مساءً.
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ 7 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-03-30
جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة "مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى السابعة مساءً.
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:54 PM
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ 7 مساءً
جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة "مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى السابعة مساءً.