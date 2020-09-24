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مبنى "محكمة التنفيذ" بالطائف يتوشح باللون الأخضر في يوم الوطن

جذب أنظار الكثير من المارة وشجعهم على التوقف والتقاط الصور

توشح كعادته سنويًا، مبنى "محكمة التنفيذ" بمحافظة الطائف باللون الأخضر، فرحًا وابتهاجًا باليوم الوطني الـ 90، لافتًا الأنظار باعتباره يقع في أحد أهم الشوارع الرئيسة "شارع شبرا"، وبمنتصف المدينة، ويتوسط قصر شبرا، ومبنى مديرية الشرطة بالمحافظة.


وتلون المبنى باللون الأخضر الذي ظهر به مُستذكرًا تلك الملحمة الوطنية الزاهية واللافتة، حيث أضاءت السماء جمالاً في يوم الوطن المجيد، ما دعا الكثير من المارة للتوقف والتقاط الصور بعد تتبعهم لضوء اللون الأخضر، حيث عبر عن شعار المملكة والذي يظل شامخًا بشموخ القيادة والشعب.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مبنى "محكمة التنفيذ" بالطائف يتوشح باللون الأخضر في يوم الوطن
سبق

توشح كعادته سنويًا، مبنى "محكمة التنفيذ" بمحافظة الطائف باللون الأخضر، فرحًا وابتهاجًا باليوم الوطني الـ 90، لافتًا الأنظار باعتباره يقع في أحد أهم الشوارع الرئيسة "شارع شبرا"، وبمنتصف المدينة، ويتوسط قصر شبرا، ومبنى مديرية الشرطة بالمحافظة.


وتلون المبنى باللون الأخضر الذي ظهر به مُستذكرًا تلك الملحمة الوطنية الزاهية واللافتة، حيث أضاءت السماء جمالاً في يوم الوطن المجيد، ما دعا الكثير من المارة للتوقف والتقاط الصور بعد تتبعهم لضوء اللون الأخضر، حيث عبر عن شعار المملكة والذي يظل شامخًا بشموخ القيادة والشعب.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
12:20 AM

مبنى "محكمة التنفيذ" بالطائف يتوشح باللون الأخضر في يوم الوطن

جذب أنظار الكثير من المارة وشجعهم على التوقف والتقاط الصور

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فهد العتيبي - الطائف
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توشح كعادته سنويًا، مبنى "محكمة التنفيذ" بمحافظة الطائف باللون الأخضر، فرحًا وابتهاجًا باليوم الوطني الـ 90، لافتًا الأنظار باعتباره يقع في أحد أهم الشوارع الرئيسة "شارع شبرا"، وبمنتصف المدينة، ويتوسط قصر شبرا، ومبنى مديرية الشرطة بالمحافظة.


وتلون المبنى باللون الأخضر الذي ظهر به مُستذكرًا تلك الملحمة الوطنية الزاهية واللافتة، حيث أضاءت السماء جمالاً في يوم الوطن المجيد، ما دعا الكثير من المارة للتوقف والتقاط الصور بعد تتبعهم لضوء اللون الأخضر، حيث عبر عن شعار المملكة والذي يظل شامخًا بشموخ القيادة والشعب.

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