"الماضي": "الخرج" بحاجة لدعم الأجهزة الأمنية لتحقيق مصالح المواطنين

خلال استقباله لعدد من مسؤولي منطقة الرياض بعد زيارتهم الميدانية للمحافظة

أكد محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي على أهمية دعم الأجهزة الأمنية بالمحافظة بالاحتياج اللازم الذي يحقق تطلعات ولاة الأمر ويحقق مصالح المواطنين وراحتهم.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الخرج لمدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري ومدير مرور منطقة الرياض العميد عبدالرحمن بن خرصان الخرصان وقائد الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض العميد محمد بن عبدالله الخليفة، بعد زيارتهم الميدانية للمحافظة للوقوف شخصياً على احتياجاتها من أفراد وآليات.

وشدد الماضي على أهمية الأهداف التي تقوم بها شرطة منطقة الرياض عبر الزيارات الميدانية للوقوف على واقع الأجهزة الأمنية وأدائها واحتياجها، والتي كان لها الأثر في رفع الجهود وتطوير الأداء في سبيل الارتقاء بالعمل الأمني .

من جانبه أوضح مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري عنايتهم بدعم الأجهزة الأمنية بالمحافظة وتحقيق التكامل فيما بينها.

حضر اللقاء مدير شرطة محافظة الخرج العقيد منيف العتيبي وقائد الدوريات الأمنية بالخرج العقيد فياض العنزي ومدير شعبة مرور الخرج المكلف المقدم بدر الخليوي.