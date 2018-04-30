النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الماضي": "الخرج" بحاجة لدعم الأجهزة الأمنية لتحقيق مصالح المواطنين

خلال استقباله لعدد من مسؤولي منطقة الرياض بعد زيارتهم الميدانية للمحافظة

أكد محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي على أهمية دعم الأجهزة الأمنية بالمحافظة بالاحتياج اللازم الذي يحقق تطلعات ولاة الأمر ويحقق مصالح المواطنين وراحتهم.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الخرج لمدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري ومدير مرور منطقة الرياض العميد عبدالرحمن بن خرصان الخرصان وقائد الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض العميد محمد بن عبدالله الخليفة، بعد زيارتهم الميدانية للمحافظة للوقوف شخصياً على احتياجاتها من أفراد وآليات.

وشدد الماضي على أهمية الأهداف التي تقوم بها شرطة منطقة الرياض عبر الزيارات الميدانية للوقوف على واقع الأجهزة الأمنية وأدائها واحتياجها، والتي كان لها الأثر في رفع الجهود وتطوير الأداء في سبيل الارتقاء بالعمل الأمني .

من جانبه أوضح مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري عنايتهم بدعم الأجهزة الأمنية بالمحافظة وتحقيق التكامل فيما بينها.

حضر اللقاء مدير شرطة محافظة الخرج العقيد منيف العتيبي وقائد الدوريات الأمنية بالخرج العقيد فياض العنزي ومدير شعبة مرور الخرج المكلف المقدم بدر الخليوي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الماضي": "الخرج" بحاجة لدعم الأجهزة الأمنية لتحقيق مصالح المواطنين
سبق

أكد محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي على أهمية دعم الأجهزة الأمنية بالمحافظة بالاحتياج اللازم الذي يحقق تطلعات ولاة الأمر ويحقق مصالح المواطنين وراحتهم.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الخرج لمدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري ومدير مرور منطقة الرياض العميد عبدالرحمن بن خرصان الخرصان وقائد الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض العميد محمد بن عبدالله الخليفة، بعد زيارتهم الميدانية للمحافظة للوقوف شخصياً على احتياجاتها من أفراد وآليات.

وشدد الماضي على أهمية الأهداف التي تقوم بها شرطة منطقة الرياض عبر الزيارات الميدانية للوقوف على واقع الأجهزة الأمنية وأدائها واحتياجها، والتي كان لها الأثر في رفع الجهود وتطوير الأداء في سبيل الارتقاء بالعمل الأمني .

من جانبه أوضح مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري عنايتهم بدعم الأجهزة الأمنية بالمحافظة وتحقيق التكامل فيما بينها.

حضر اللقاء مدير شرطة محافظة الخرج العقيد منيف العتيبي وقائد الدوريات الأمنية بالخرج العقيد فياض العنزي ومدير شعبة مرور الخرج المكلف المقدم بدر الخليوي.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
03:29 PM

"الماضي": "الخرج" بحاجة لدعم الأجهزة الأمنية لتحقيق مصالح المواطنين

خلال استقباله لعدد من مسؤولي منطقة الرياض بعد زيارتهم الميدانية للمحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
0
316

أكد محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي على أهمية دعم الأجهزة الأمنية بالمحافظة بالاحتياج اللازم الذي يحقق تطلعات ولاة الأمر ويحقق مصالح المواطنين وراحتهم.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الخرج لمدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري ومدير مرور منطقة الرياض العميد عبدالرحمن بن خرصان الخرصان وقائد الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض العميد محمد بن عبدالله الخليفة، بعد زيارتهم الميدانية للمحافظة للوقوف شخصياً على احتياجاتها من أفراد وآليات.

وشدد الماضي على أهمية الأهداف التي تقوم بها شرطة منطقة الرياض عبر الزيارات الميدانية للوقوف على واقع الأجهزة الأمنية وأدائها واحتياجها، والتي كان لها الأثر في رفع الجهود وتطوير الأداء في سبيل الارتقاء بالعمل الأمني .

من جانبه أوضح مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري عنايتهم بدعم الأجهزة الأمنية بالمحافظة وتحقيق التكامل فيما بينها.

حضر اللقاء مدير شرطة محافظة الخرج العقيد منيف العتيبي وقائد الدوريات الأمنية بالخرج العقيد فياض العنزي ومدير شعبة مرور الخرج المكلف المقدم بدر الخليوي.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,327
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,989
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,138
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,250

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة