وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم الجمعة أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 4934 حالة، فيما سجلت 10 حالات وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 79 حالة.

سجَّلت المملكة الأردنية 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 13650 إصابة.

الأردن تسجل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-03 سجَّلت المملكة الأردنية 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 13650 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم الجمعة أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 4934 حالة، فيما سجلت 10 حالات وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 79 حالة.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442 12:11 AM

الأردن تسجل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات ارتفع إجمالي الإصابات إلى 13650 بينهم 4934 متعافيًا





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سجَّلت المملكة الأردنية 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 13650 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم الجمعة أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 4934 حالة، فيما سجلت 10 حالات وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 79 حالة.