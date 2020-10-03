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الأردن تسجل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 13650 بينهم 4934 متعافيًا

سجَّلت المملكة الأردنية 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 13650 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم الجمعة أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 4934 حالة، فيما سجلت 10 حالات وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 79 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الأردن تسجل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات
سبق

سجَّلت المملكة الأردنية 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 13650 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم الجمعة أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 4934 حالة، فيما سجلت 10 حالات وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 79 حالة.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
12:11 AM

الأردن تسجل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 13650 بينهم 4934 متعافيًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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سجَّلت المملكة الأردنية 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 13650 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم الجمعة أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 4934 حالة، فيما سجلت 10 حالات وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 79 حالة.

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