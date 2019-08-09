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"الجيوب البيضاء" تدور في منى.. تعرّف على الخدمات السيارة لوزارة العدل بالحج

عددها 4 ويتواجد بها كاتب عدل.. و"سبق" اطلعت على سير العمل

يشاهد الحجاج أربع سيارات من نوع "جيب" بيضاء اللون تدور في مشعر منى، وتلك السيارات المتنقلة هي كتابة عدل؛ سيارة تقدم خدماتها لكل مَن في المشاعر المقدسة، وتتواجد حاليًا في مشعر منى، وستنتقل مع الحجاج في مختلف المشاعر؛ لتسهّل عليهم أمور الحياة من توثيق وإقرار ووكالات.

بدورها، اطلعت "سبق" على سير العمل في واحدة من تلك الجيوب الأربعة، والذي يتواجد به كاتبا عدل، وكانت آلية العمل تتميز بالسهولة؛ حيث يمكن الاستفادة من خدمات الوكالة عبر طلبها عن طريق تطبيقٍ، ويحدد موقع الحاج، وتحضر إليه سيارة كاتب العدل.. أو في حال مصادفة الجيب بالإمكان الاستفادة من الخدمة عبر الكود أو عبر خدمة البصمة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجيوب البيضاء" تدور في منى.. تعرّف على الخدمات السيارة لوزارة العدل بالحج
سبق

يشاهد الحجاج أربع سيارات من نوع "جيب" بيضاء اللون تدور في مشعر منى، وتلك السيارات المتنقلة هي كتابة عدل؛ سيارة تقدم خدماتها لكل مَن في المشاعر المقدسة، وتتواجد حاليًا في مشعر منى، وستنتقل مع الحجاج في مختلف المشاعر؛ لتسهّل عليهم أمور الحياة من توثيق وإقرار ووكالات.

بدورها، اطلعت "سبق" على سير العمل في واحدة من تلك الجيوب الأربعة، والذي يتواجد به كاتبا عدل، وكانت آلية العمل تتميز بالسهولة؛ حيث يمكن الاستفادة من خدمات الوكالة عبر طلبها عن طريق تطبيقٍ، ويحدد موقع الحاج، وتحضر إليه سيارة كاتب العدل.. أو في حال مصادفة الجيب بالإمكان الاستفادة من الخدمة عبر الكود أو عبر خدمة البصمة.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
02:55 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
04:57 PM

"الجيوب البيضاء" تدور في منى.. تعرّف على الخدمات السيارة لوزارة العدل بالحج

عددها 4 ويتواجد بها كاتب عدل.. و"سبق" اطلعت على سير العمل

A A A
محمد المواسي - بعثة المشاعر المقدّسة
1
3,518

يشاهد الحجاج أربع سيارات من نوع "جيب" بيضاء اللون تدور في مشعر منى، وتلك السيارات المتنقلة هي كتابة عدل؛ سيارة تقدم خدماتها لكل مَن في المشاعر المقدسة، وتتواجد حاليًا في مشعر منى، وستنتقل مع الحجاج في مختلف المشاعر؛ لتسهّل عليهم أمور الحياة من توثيق وإقرار ووكالات.

بدورها، اطلعت "سبق" على سير العمل في واحدة من تلك الجيوب الأربعة، والذي يتواجد به كاتبا عدل، وكانت آلية العمل تتميز بالسهولة؛ حيث يمكن الاستفادة من خدمات الوكالة عبر طلبها عن طريق تطبيقٍ، ويحدد موقع الحاج، وتحضر إليه سيارة كاتب العدل.. أو في حال مصادفة الجيب بالإمكان الاستفادة من الخدمة عبر الكود أو عبر خدمة البصمة.

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