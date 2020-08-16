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"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة

أمير تبوك يطلع على إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة

خلال الفترة الماضية لمواجهة كورونا

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

واطلع خلال اللقاء على تقرير عن إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة خلال الفترة الماضية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا على حرص القيادة الرشيدة على كل ما يهم المواطن والمقيم.

وأثنى أمير المنطقة على جهود أبطال الصحة في الميدان، منوهًا بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

من جانبه أعرب المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور غرم الله الغامدي، عن شكره لأمير تبوك على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة.

وأشار إلى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة منه، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يطلع على إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

واطلع خلال اللقاء على تقرير عن إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة خلال الفترة الماضية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا على حرص القيادة الرشيدة على كل ما يهم المواطن والمقيم.

وأثنى أمير المنطقة على جهود أبطال الصحة في الميدان، منوهًا بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

من جانبه أعرب المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور غرم الله الغامدي، عن شكره لأمير تبوك على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة.

وأشار إلى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة منه، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
05:11 PM

أمير تبوك يطلع على إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة

خلال الفترة الماضية لمواجهة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

واطلع خلال اللقاء على تقرير عن إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة خلال الفترة الماضية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا على حرص القيادة الرشيدة على كل ما يهم المواطن والمقيم.

وأثنى أمير المنطقة على جهود أبطال الصحة في الميدان، منوهًا بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

من جانبه أعرب المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور غرم الله الغامدي، عن شكره لأمير تبوك على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة.

وأشار إلى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة منه، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

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