"الصحة" : تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 39048

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد الموافق 10/ 5/ 2020م، عن تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 39.048 إصابة، منهم 35% من السعوديين و65% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 143 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.



وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1313 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 11.457 حالة.



وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 246 متوفىً.