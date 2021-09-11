"كوري" و"صيني" لضبط مواجهات "الهلال" و"النصر" الآسيويتين القادمتين

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن حكام الساحة الذين سيقودون مواجهات الهلال والنصر الآسيويتين القادمتين.

ويلتقي الهلال مع الاستقلال الإيراني الاثنين القادم، كما يلتقي النصر مع تراكتور مساء الثلاثاء؛ وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وقرر "الآسيوي" تعيين الحكم الصيني "فو مينغ" لإدارة مباراة الهلال ضد الاستقلال الإيراني، كما تم تعيين الحكم الكوري "كيم دونغ" لإدارة مباراة النصر ضد تراكتور الإيراني.