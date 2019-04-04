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منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ"58" مواطنًا

لتبرع كل واحد منهم بدمه عشر مرات وصدرت موافقة الملك

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح "58" مواطنًا، ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرع كل واحد منهم بدمه عشر مرات.

والمتبرعون هم:

الرائد أحمد عبدالعزيز السديري، خالد سالم الغامدي، خالد سعيد الغامدي، عبداللطيف محد المهيني، هادي ترحيب العتيبي، عبدالمحسن حويمد السلمي، عبدالله علي الزهراني، محمد رشيد التميمي، النقيب أحمد سعد البريدي، الرقيب أول بدر فالح الدوسري، عبدالله ظافر الغامدي، الملازم أول سعد عبدالله آل زيد، العريف سلطان سعد السبيعي، عبدالله علي الرويلي، عادل حمد الزنيدي، النقيب زياد محمد الزيد، فلاح فريج العنزي، موسى حميد البناقي، رئيس الرقباء عبدالرحمن عطية اللحياني، عثمان أحمد الزهراني، فيصل صالح الحجيلي، علي مشعوف القحطاني، الجندي أول علي أحمد حيدر، سعد دوخي علي الغامدي، عبدالعزيز زامل الزامل، ناصر محمد السحيباني، خالد عازب الزهراني، محمد فرحان العنزي، عوض حسن الغامدي، عبدالله محمد الدعجاني، دهام محمد عبدالعزيز، ناصر عبدالرحمن الحامد، عبدالله حمدان الشراري، العريف عبدالعزيز خلف العنزي، الرقيب يوسف مطيلة الشراري، الرقيب محمد هطيلان الشراري، خالد جوهر الخيبري، ياسر مطلق الرويلي، محد زايد الشراري، الجندي أول نواف صالح الشراري، أحمد محمد الشمردل، عبدالله محمد العازمي، بدر خلف الشراري، الرقيب أحمد علي المحائلي، صهيب جميل نور، بديع أحمد أبو النجا، بندر عطالله العتيبي، فهد عبدالعزيز أبو خليل، أحمد محمد الحازمي، الرائد تركي ناصر العتيبي، الجندي أول ياسر عسيري، محمد صالح الخالدي، مبارك عبدالله أبو نخاع، المقدم ركن طامي جلال البقمي، عبدالعزيز إبراهيم علوان العلوان، مديني عمر الكديسي، فهد أحمد علي الزهراني.

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منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ"58" مواطنًا
سبق

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح "58" مواطنًا، ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرع كل واحد منهم بدمه عشر مرات.

والمتبرعون هم:

الرائد أحمد عبدالعزيز السديري، خالد سالم الغامدي، خالد سعيد الغامدي، عبداللطيف محد المهيني، هادي ترحيب العتيبي، عبدالمحسن حويمد السلمي، عبدالله علي الزهراني، محمد رشيد التميمي، النقيب أحمد سعد البريدي، الرقيب أول بدر فالح الدوسري، عبدالله ظافر الغامدي، الملازم أول سعد عبدالله آل زيد، العريف سلطان سعد السبيعي، عبدالله علي الرويلي، عادل حمد الزنيدي، النقيب زياد محمد الزيد، فلاح فريج العنزي، موسى حميد البناقي، رئيس الرقباء عبدالرحمن عطية اللحياني، عثمان أحمد الزهراني، فيصل صالح الحجيلي، علي مشعوف القحطاني، الجندي أول علي أحمد حيدر، سعد دوخي علي الغامدي، عبدالعزيز زامل الزامل، ناصر محمد السحيباني، خالد عازب الزهراني، محمد فرحان العنزي، عوض حسن الغامدي، عبدالله محمد الدعجاني، دهام محمد عبدالعزيز، ناصر عبدالرحمن الحامد، عبدالله حمدان الشراري، العريف عبدالعزيز خلف العنزي، الرقيب يوسف مطيلة الشراري، الرقيب محمد هطيلان الشراري، خالد جوهر الخيبري، ياسر مطلق الرويلي، محد زايد الشراري، الجندي أول نواف صالح الشراري، أحمد محمد الشمردل، عبدالله محمد العازمي، بدر خلف الشراري، الرقيب أحمد علي المحائلي، صهيب جميل نور، بديع أحمد أبو النجا، بندر عطالله العتيبي، فهد عبدالعزيز أبو خليل، أحمد محمد الحازمي، الرائد تركي ناصر العتيبي، الجندي أول ياسر عسيري، محمد صالح الخالدي، مبارك عبدالله أبو نخاع، المقدم ركن طامي جلال البقمي، عبدالعزيز إبراهيم علوان العلوان، مديني عمر الكديسي، فهد أحمد علي الزهراني.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
08:45 AM

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ"58" مواطنًا

لتبرع كل واحد منهم بدمه عشر مرات وصدرت موافقة الملك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح "58" مواطنًا، ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرع كل واحد منهم بدمه عشر مرات.

والمتبرعون هم:

الرائد أحمد عبدالعزيز السديري، خالد سالم الغامدي، خالد سعيد الغامدي، عبداللطيف محد المهيني، هادي ترحيب العتيبي، عبدالمحسن حويمد السلمي، عبدالله علي الزهراني، محمد رشيد التميمي، النقيب أحمد سعد البريدي، الرقيب أول بدر فالح الدوسري، عبدالله ظافر الغامدي، الملازم أول سعد عبدالله آل زيد، العريف سلطان سعد السبيعي، عبدالله علي الرويلي، عادل حمد الزنيدي، النقيب زياد محمد الزيد، فلاح فريج العنزي، موسى حميد البناقي، رئيس الرقباء عبدالرحمن عطية اللحياني، عثمان أحمد الزهراني، فيصل صالح الحجيلي، علي مشعوف القحطاني، الجندي أول علي أحمد حيدر، سعد دوخي علي الغامدي، عبدالعزيز زامل الزامل، ناصر محمد السحيباني، خالد عازب الزهراني، محمد فرحان العنزي، عوض حسن الغامدي، عبدالله محمد الدعجاني، دهام محمد عبدالعزيز، ناصر عبدالرحمن الحامد، عبدالله حمدان الشراري، العريف عبدالعزيز خلف العنزي، الرقيب يوسف مطيلة الشراري، الرقيب محمد هطيلان الشراري، خالد جوهر الخيبري، ياسر مطلق الرويلي، محد زايد الشراري، الجندي أول نواف صالح الشراري، أحمد محمد الشمردل، عبدالله محمد العازمي، بدر خلف الشراري، الرقيب أحمد علي المحائلي، صهيب جميل نور، بديع أحمد أبو النجا، بندر عطالله العتيبي، فهد عبدالعزيز أبو خليل، أحمد محمد الحازمي، الرائد تركي ناصر العتيبي، الجندي أول ياسر عسيري، محمد صالح الخالدي، مبارك عبدالله أبو نخاع، المقدم ركن طامي جلال البقمي، عبدالعزيز إبراهيم علوان العلوان، مديني عمر الكديسي، فهد أحمد علي الزهراني.

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