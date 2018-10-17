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#هيئة_المواصفات تحذر من مهايئ كهربائي متداول بالسوق: قد ينتهي بحريق

قالت: لعدم قدرته على مقاومة الحرارة إضافة لشكل الفتحات ولا يحمل أي بيانات

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من مهايئ كهربائي غير مطابق للمواصفات.

وقالت الهيئة: إن نتيجة الاختبارات التي أجريت على المنتج بعد سحبه من السوق أظهرت عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية الخاصة بهذه الأنواع من المهايئات.

وعن المخاطر أوضحت الهيئة: المنتج قد يؤدي إلى حدوث حريق -لا قدّر الله- لعدم قدرته على مقاومة الحرارة، إضافة لشكل الفتحات، كاشفةً أن المنتج أيضاً لا يحمل أي بيانات إيضاحية.

يذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات؛ وذلك لاختبارها؛ للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#هيئة_المواصفات تحذر من مهايئ كهربائي متداول بالسوق: قد ينتهي بحريق
سبق

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من مهايئ كهربائي غير مطابق للمواصفات.

وقالت الهيئة: إن نتيجة الاختبارات التي أجريت على المنتج بعد سحبه من السوق أظهرت عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية الخاصة بهذه الأنواع من المهايئات.

وعن المخاطر أوضحت الهيئة: المنتج قد يؤدي إلى حدوث حريق -لا قدّر الله- لعدم قدرته على مقاومة الحرارة، إضافة لشكل الفتحات، كاشفةً أن المنتج أيضاً لا يحمل أي بيانات إيضاحية.

يذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات؛ وذلك لاختبارها؛ للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
10:54 AM

#هيئة_المواصفات تحذر من مهايئ كهربائي متداول بالسوق: قد ينتهي بحريق

قالت: لعدم قدرته على مقاومة الحرارة إضافة لشكل الفتحات ولا يحمل أي بيانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,395

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من مهايئ كهربائي غير مطابق للمواصفات.

وقالت الهيئة: إن نتيجة الاختبارات التي أجريت على المنتج بعد سحبه من السوق أظهرت عدم مطابقتها لمتطلبات المواصفة القياسية الخاصة بهذه الأنواع من المهايئات.

وعن المخاطر أوضحت الهيئة: المنتج قد يؤدي إلى حدوث حريق -لا قدّر الله- لعدم قدرته على مقاومة الحرارة، إضافة لشكل الفتحات، كاشفةً أن المنتج أيضاً لا يحمل أي بيانات إيضاحية.

يذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات؛ وذلك لاختبارها؛ للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

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