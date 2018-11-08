"الإسكان" توفر 13.799 خياراً سكنياً وتمويلياً في حائل

خادم الحرمين دشّن اليوم مشروع 1040 فيلا سكنية

كشفت وزارة الإسكان عن توفير 13.799 خياراً سكنياً وتمويلياً للمستفيدين في منطقة حائل، من خلال برنامج "سكني" الذي تم إطلاقه العام الماضي، تشمل قروضاً عقارية، وأراضٍ مجانية، ومشاريع سكنية متكاملة، دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أحدها اليوم بإجمالي 1040 فيلا سكنية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، أنه تم خلال الدفعات السابقة من برنامج "سكني" توفير 1151 وحدة سكنية جاهزة تتوزع في مشروعين لوزارة الإسكان في مدينة حائل ومحافظة الشنان، إضافة إلى 7012 أرضاً مجانية، كما تم من خلال البرنامج تخصيص 5636 قرضاً عقارياً مدعوم الأرباح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأشارت إلى أنه من خلال "سكني" تم تقديم 7012 أرضاً مجانية تتوزع في مختلف مراكز ومحافظات منطقة حائل، مبينة أن هذا الخيار يتيح للمواطنين فرصة الحصول على أرض مطورة للراغبين في بناء منازلهم بشكل شخصي.

وقالت: البرنامج يتيح لكافة المواطنين فرصة شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو "البناء الذاتي" والحصول على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وذلك من خلال صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأعلنت الوزارة خلال الدفعات السابقة من برنامج "سكني" عن توفير عدد من الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين في منطقة حائل تشمل إطلاق مشاريع للفلل الجاهزة بالمنطقة يبرز منها "إسكان الشنان" بمحافظة الشنان التابعة لمنطقة حائل، والذي يوفر 111 وحدة سكنية جاهزة، بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 1.134.200 م2، تشتمل على جامع وأربعة مساجد وست مدارس ومرافق تجارية وسبع حدائق وملاعب للأطفال، ويتميز كلا المشروعين بتكامل البنية التحتية من حيث شبكة المياه والكهرباء والصرف الصحي، والشوارع وطرق المشاة بطريقة تعكس معايير الوزارة في توفير بيئة سكنية مثالية لمواطني منطقة حائل.

وشهدت المنطقة، اليوم الخميس، تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال زيارته لمنطقة حائل لمشروع "إسكان حائل" الواقع على أرض وزارة الإسكان شرق المدينة على طريق الملك عبدالله الدائري الشرقي، ويوفر 1040 وحدة سكنية جاهزة بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 2.499.160 م2، وبأسعار مناسبة تبدأ من 371,500 ريال للوحدة السكنية الواحدة، لتمكين الأسر في المنطقة من الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة تلبي رغباتهم.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاريع تتميز بتكامل البنية التحتية من مياه وكهرباء، وأرصفة وإنارة، وصرف صحي، كما أنها تمتاز بوجود الجوامع والمساجد والمرافق العامة من مسطحات خضراء وحدائق، وتخصيص مواقع للجهات الحكومية الخدمية لإنشاء المراكز الصحية والمدارس والمراكز الأخرى بحسب متطلبات كل مشروع.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت خلال عام 2017 عن إطلاق برنامج "سكني"، والذي تم من خلاله توفير 282 ألف خيار سكني وتمويلي، ومطلع العام 2018 أعلنت عن تواصل المرحلة الثانية من البرنامج بمستهدف يصل إلى 300 ألف خيار سكني وتمويلي في مختلف مناطق المملكة.

وتجاوزت الخيارات السكنية والتمويلية التي أعلنت عنها الوزارة أكثر من نصف مليون حتى الدفعة العاشرة من البرنامج منتصف أكتوبر الماضي، حيث تسعى من خلال هذه الخيارات والحلول التي يتم تقديمها لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.

وتقترب الوزارة من تحقيق الرقم المستهدف لها في عدد الخيارات السكنية للعام 2018 والمحدد بـ 300 ألف خيار سكني، حيث بلغ عدد الخيارات الموزعة 248 ألف خيار سكني تمثل ما نسبته 82% حتى الآن، تشمل 83000 قرض عقاري، 75342 أرضاً سكنية مجانية، و2584 وحدة سكنية جاهزة، و79072 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و8000 شراء لوحدة جاهزة من السوق.

ووصل إجمالي عدد الخيارات السكنية والتمويلية التي تم الإعلان عنها منذ إطلاق البرنامج مطلع 2017 نحو 530 ألف خيار.