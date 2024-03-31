مكة.. "الحازمي" يقبِّل رأس طالب ستيني تكريمًا وتشجيعًا له على طلب العلم

خلال زيارته الميدانية وتفقده المختبرات المدرسية بـ"الليلية الخامسة"

لم يجد عبدالله الحازمي، مشرف المختبرات المدرسية للتعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة، إلا أن يطبع قُبلة تقدير واحترام على جبين العم خليلي، أكبر دارس في الليلية الخامسة، تكريمًا وتشجيعًا له على طلب العلم في هذا العمر.

العم عبدالرحمن عبدالله خليلي يكمل تعليمه في المرحلة الثانوية، وعلى الرغم من تجاوزه الـ59 عامًا إلا أن العمر لم يقف عائقًا ضده؛ إذ تحدى المعطيات كافة، وتشبث بالمقولة الواردة في الأثر: "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد"، وجلس على مقاعد الدراسة بجوار مَن أعمارهم بأعمار أحفاده راغبًا بالعلم، وليس طلبًا لترقية في وظيفته التي يعمل بها.

جاء ذلك خلال زيارة عبدالله الحازمي، مشرف المختبرات المدرسية للتعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة، للمدرسة الليلية الثانوية الخامسة، وكان باستقباله مدير المدرسة فيصل الأسمري، والوكيل للشؤون التعليمية فهد الحارثي.

وقام "الحازمي" بجولة لتفقد سير العمل في المختبرات المدرسية، والتأكد من تطبيق وسائل السلامة في المختبر المدرسي.

ومن جانبه، قال "الحازمي" إن الزيارة لمشرفي المختبرات في المدارس الليلية تتضمن الوقوف على سير العمل في المختبرات المدرسية، ولقاء محضري المختبرات، وبحث العقبات التي تواجههم في تنفيذ التجارب، والوقوف على أعمال المحضر الإدارية والفنية، والاطلاع على اكتمال السجلات، وتسجيل الملاحظات لتفاديها مستقبلاً، ومعرفة احتياجات المختبر من أدوات وتجهيزات، والتطرق إلى احتياجات المختبر المدرسي التي يمكن تأمينها من الميزانية التشغيلية للعام القادم.