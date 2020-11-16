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محافظ المواصفات والمقاييس يدشن موقع "تأهيل التميز" دعمًا للعمل الخيري

"الشمري": يمنح المنظمات غير الربحية خاصية التقييم الذاتي

دشَّن محافظ هيئة المواصفات والمقاييس، الدكتور سعد القصبي، صباح اليوم الاثنين في مكتبه الموقع الرسمي لشركة تأهيل التميز الإلكتروني، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الشركة الدكتور حسن بن شريم، والرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن فرحان الشمري.

وتحدث ابن شريم عن أهداف الشركة، والدور الذي تقدمه للقطاع الخيري والتجاري، وأكد إحدى مبادرات الشركة، وهي جائزة التميز في العمل الخيري التي نعيش هذه الأيام ختام مرحلتها الرابعة.

بعد ذلك تحدث "الشمري" عن خدمات موقع الشركة، الذي يمنح المنظمات غير الربحية خاصية التقييم الذاتي، من خلال منصة التقييم في الموقع، والعديد من خدمات التميز المختلفة والمتنوعة التي تم إضافتها مؤخرًا.

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محافظ المواصفات والمقاييس يدشن موقع "تأهيل التميز" دعمًا للعمل الخيري
سبق

دشَّن محافظ هيئة المواصفات والمقاييس، الدكتور سعد القصبي، صباح اليوم الاثنين في مكتبه الموقع الرسمي لشركة تأهيل التميز الإلكتروني، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الشركة الدكتور حسن بن شريم، والرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن فرحان الشمري.

وتحدث ابن شريم عن أهداف الشركة، والدور الذي تقدمه للقطاع الخيري والتجاري، وأكد إحدى مبادرات الشركة، وهي جائزة التميز في العمل الخيري التي نعيش هذه الأيام ختام مرحلتها الرابعة.

بعد ذلك تحدث "الشمري" عن خدمات موقع الشركة، الذي يمنح المنظمات غير الربحية خاصية التقييم الذاتي، من خلال منصة التقييم في الموقع، والعديد من خدمات التميز المختلفة والمتنوعة التي تم إضافتها مؤخرًا.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
10:34 PM

محافظ المواصفات والمقاييس يدشن موقع "تأهيل التميز" دعمًا للعمل الخيري

"الشمري": يمنح المنظمات غير الربحية خاصية التقييم الذاتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشَّن محافظ هيئة المواصفات والمقاييس، الدكتور سعد القصبي، صباح اليوم الاثنين في مكتبه الموقع الرسمي لشركة تأهيل التميز الإلكتروني، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الشركة الدكتور حسن بن شريم، والرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن فرحان الشمري.

وتحدث ابن شريم عن أهداف الشركة، والدور الذي تقدمه للقطاع الخيري والتجاري، وأكد إحدى مبادرات الشركة، وهي جائزة التميز في العمل الخيري التي نعيش هذه الأيام ختام مرحلتها الرابعة.

بعد ذلك تحدث "الشمري" عن خدمات موقع الشركة، الذي يمنح المنظمات غير الربحية خاصية التقييم الذاتي، من خلال منصة التقييم في الموقع، والعديد من خدمات التميز المختلفة والمتنوعة التي تم إضافتها مؤخرًا.

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