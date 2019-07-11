النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. استقبال أول طلائع حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا في مكة بالترحيب والوجبات

أول دفعة تضم 1306 حجاج وجرى استقبالهم في مقراتهم

استقبلت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، أول طلائع حجاجها للعام الحالي 1440، والبالغ عددهم 1306 حجاج، من أصل 250 ألفاً، بمقر سكنهم في مكة المكرمة، بالترحيب وتقديم الوجبات والمشروبات التي أعدت لهم، حيث كان في استقبالهم رؤساء المكاتب 1-13-17 وعدد من المسؤولين الميدانيين بالمؤسسة.

وكان في استقبال أول أفواج حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا رئيس مكتب 17 محمد مرسي، والذي أوضح أن المؤسسة تسعى بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن، والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

من جانبه، أكد رئيس مكتب 13 حسن أزبك، أن مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا حققوا قفزات نحو التقدم الكبير في الأداء، وتجويد الخدمات والإنتاجية، وتوفير كل ما يحتاجه حجاج المؤسسة من خدمات وتنظيمات بما يضمن أداء نسكهم بكل يسر واطمئنان، حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين بعد فراغهم من أداء مناسكهم.

وعبر الحجاج القادمون من تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مقدمين بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار الأرض لأداء مناسك فريضة الحج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. استقبال أول طلائع حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا في مكة بالترحيب والوجبات
سبق

استقبلت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، أول طلائع حجاجها للعام الحالي 1440، والبالغ عددهم 1306 حجاج، من أصل 250 ألفاً، بمقر سكنهم في مكة المكرمة، بالترحيب وتقديم الوجبات والمشروبات التي أعدت لهم، حيث كان في استقبالهم رؤساء المكاتب 1-13-17 وعدد من المسؤولين الميدانيين بالمؤسسة.

وكان في استقبال أول أفواج حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا رئيس مكتب 17 محمد مرسي، والذي أوضح أن المؤسسة تسعى بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن، والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

من جانبه، أكد رئيس مكتب 13 حسن أزبك، أن مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا حققوا قفزات نحو التقدم الكبير في الأداء، وتجويد الخدمات والإنتاجية، وتوفير كل ما يحتاجه حجاج المؤسسة من خدمات وتنظيمات بما يضمن أداء نسكهم بكل يسر واطمئنان، حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين بعد فراغهم من أداء مناسكهم.

وعبر الحجاج القادمون من تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مقدمين بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار الأرض لأداء مناسك فريضة الحج.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
12:16 AM

شاهد.. استقبال أول طلائع حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا في مكة بالترحيب والوجبات

أول دفعة تضم 1306 حجاج وجرى استقبالهم في مقراتهم

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
6,187

استقبلت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، أول طلائع حجاجها للعام الحالي 1440، والبالغ عددهم 1306 حجاج، من أصل 250 ألفاً، بمقر سكنهم في مكة المكرمة، بالترحيب وتقديم الوجبات والمشروبات التي أعدت لهم، حيث كان في استقبالهم رؤساء المكاتب 1-13-17 وعدد من المسؤولين الميدانيين بالمؤسسة.

وكان في استقبال أول أفواج حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا رئيس مكتب 17 محمد مرسي، والذي أوضح أن المؤسسة تسعى بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن، والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

من جانبه، أكد رئيس مكتب 13 حسن أزبك، أن مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا حققوا قفزات نحو التقدم الكبير في الأداء، وتجويد الخدمات والإنتاجية، وتوفير كل ما يحتاجه حجاج المؤسسة من خدمات وتنظيمات بما يضمن أداء نسكهم بكل يسر واطمئنان، حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين بعد فراغهم من أداء مناسكهم.

وعبر الحجاج القادمون من تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مقدمين بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار الأرض لأداء مناسك فريضة الحج.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,693

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة