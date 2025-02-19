النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ جدة يترأس اجتماع المجلس المحلي

بحث جودة المياه ومباني التعليم والظواهر السلبية

ترأّس محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم، اجتماع المجلس، وذلك بمقر المحافظة.

وقدّم أمين عام المجلس وائل بن محمد كتبي السيد، في بداية اللقاء عرضاً لعدد من الجهات الحكومية بالمحافظة استعرض فيه برنامج جودة المياه والعمل على تطبيق المواصفات الخاصة بمياه الشرب ومتابعة جميع بلاغات العملاء الخاصة بجودتها من خلال الجمع والتحليل وإعداد التقارير ومتابعة خطة الجودة وتطبيق الإجراءات اللازمة كما تطرق المجلس لأعمال وإحصائية المختبر الإقليمي لجودة المياه.

واستعرض المجلس أعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رصد ومراقبة جودة البيئة الجوية بجدة عبر محطات الرصد الثابتة والمتنقلة ونشره عبر موقع الهيئة الرسمي.

وقدّم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عرضاً إحصائياً عن الظواهر السلبية بالمحافظة ومسبباتها، وحجم التعاون مع الجهات المعنية لضبط تلك الظواهر، بما نصت عليه القوانين المنظمة لذلك.

وعرضت إدارة التعليم بالمحافظة تقريراً عن المباني المدرسية والأعمال المستمرة لتسريع الاستغناء عن المباني المستأجرة بتنفيذ 61 مشروعاً مدرسياً للبنين والبنات يستفيد منها سكان الأحياء الحديثة سريعة النمو واتخاذ إجراءات سريعة وفق تحليل الانتشار العمراني والكثافة المتوقعة.

وشدّد محافظ جدة في ختام الاجتماع على أهمية التعاون بين الجهات المعنية وتسريع معالجة المطلوب وتحسين العمل والتفاعل مع البلاغات المقدمة والتكاتف بين الجهات لمعالجتها وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

محافظ جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ جدة يترأس اجتماع المجلس المحلي
سبق

ترأّس محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم، اجتماع المجلس، وذلك بمقر المحافظة.

وقدّم أمين عام المجلس وائل بن محمد كتبي السيد، في بداية اللقاء عرضاً لعدد من الجهات الحكومية بالمحافظة استعرض فيه برنامج جودة المياه والعمل على تطبيق المواصفات الخاصة بمياه الشرب ومتابعة جميع بلاغات العملاء الخاصة بجودتها من خلال الجمع والتحليل وإعداد التقارير ومتابعة خطة الجودة وتطبيق الإجراءات اللازمة كما تطرق المجلس لأعمال وإحصائية المختبر الإقليمي لجودة المياه.

واستعرض المجلس أعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رصد ومراقبة جودة البيئة الجوية بجدة عبر محطات الرصد الثابتة والمتنقلة ونشره عبر موقع الهيئة الرسمي.

وقدّم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عرضاً إحصائياً عن الظواهر السلبية بالمحافظة ومسبباتها، وحجم التعاون مع الجهات المعنية لضبط تلك الظواهر، بما نصت عليه القوانين المنظمة لذلك.

وعرضت إدارة التعليم بالمحافظة تقريراً عن المباني المدرسية والأعمال المستمرة لتسريع الاستغناء عن المباني المستأجرة بتنفيذ 61 مشروعاً مدرسياً للبنين والبنات يستفيد منها سكان الأحياء الحديثة سريعة النمو واتخاذ إجراءات سريعة وفق تحليل الانتشار العمراني والكثافة المتوقعة.

وشدّد محافظ جدة في ختام الاجتماع على أهمية التعاون بين الجهات المعنية وتسريع معالجة المطلوب وتحسين العمل والتفاعل مع البلاغات المقدمة والتكاتف بين الجهات لمعالجتها وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
04:20 PM

محافظ جدة يترأس اجتماع المجلس المحلي

بحث جودة المياه ومباني التعليم والظواهر السلبية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
74

ترأّس محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم، اجتماع المجلس، وذلك بمقر المحافظة.

وقدّم أمين عام المجلس وائل بن محمد كتبي السيد، في بداية اللقاء عرضاً لعدد من الجهات الحكومية بالمحافظة استعرض فيه برنامج جودة المياه والعمل على تطبيق المواصفات الخاصة بمياه الشرب ومتابعة جميع بلاغات العملاء الخاصة بجودتها من خلال الجمع والتحليل وإعداد التقارير ومتابعة خطة الجودة وتطبيق الإجراءات اللازمة كما تطرق المجلس لأعمال وإحصائية المختبر الإقليمي لجودة المياه.

واستعرض المجلس أعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رصد ومراقبة جودة البيئة الجوية بجدة عبر محطات الرصد الثابتة والمتنقلة ونشره عبر موقع الهيئة الرسمي.

وقدّم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عرضاً إحصائياً عن الظواهر السلبية بالمحافظة ومسبباتها، وحجم التعاون مع الجهات المعنية لضبط تلك الظواهر، بما نصت عليه القوانين المنظمة لذلك.

وعرضت إدارة التعليم بالمحافظة تقريراً عن المباني المدرسية والأعمال المستمرة لتسريع الاستغناء عن المباني المستأجرة بتنفيذ 61 مشروعاً مدرسياً للبنين والبنات يستفيد منها سكان الأحياء الحديثة سريعة النمو واتخاذ إجراءات سريعة وفق تحليل الانتشار العمراني والكثافة المتوقعة.

وشدّد محافظ جدة في ختام الاجتماع على أهمية التعاون بين الجهات المعنية وتسريع معالجة المطلوب وتحسين العمل والتفاعل مع البلاغات المقدمة والتكاتف بين الجهات لمعالجتها وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,694
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,828
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,430
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,794

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة