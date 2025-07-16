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عبر منصتيها الرقميتين.. وزارة الرياضة تختتم مبادرة Fit_Link

بهدف تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة التمارين الرياضية

اختُتمت اليوم مبادرة "Fit_Link" التي أطلقتها وزارة الرياضة في الـ23 من يونيو الماضي عبر منصتيها الرقميتين "اليوتيوب, والإنستجرام" بهدف تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة التمارين الرياضية مع مدربين محترفين، وبشكل خاص للفئات التي لا يُفضل خروجها للصالات والمراكز الرياضية كصغار وكبار السن في المدة الراهنة.
وتضمنت المبادرة بث حصص تدريبية يومية بالتعاون مع مراكز "وقت اللياقة الرياضية" بمعدل حصتين تدريبيتين يومياً, كما شهدت المبادرة إتاحة فرصة التواصل مع المدربين وطرح الأسئلة والاستفسارات.
وشهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً من قبل أفراد المجتمع من داخل وخارج المملكة، حيث تخطى عدد المتابعين للتدريبات حاجز الـ12 ألف مشاهد على منصتي اليوتيوب والإنستجرام خلال أيام المبادرة.
يذكر أن مبادرة "Fit_Link" تأتي ضمن سلسلة المبادرات والفعاليات التي أطلقتها وزارة الرياضة بجميع وسائلها المتاحة خلال جائحة كورونا بهدف تثقيف الممارسين الرياضيين وزيادة أعدادهم ومساعدتهم على ممارسة الرياضة والتدريبات بشكل صحي وصحيح من داخل المنزل عبر مختصين ومدربين محترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عبر منصتيها الرقميتين.. وزارة الرياضة تختتم مبادرة Fit_Link
سبق

اختُتمت اليوم مبادرة "Fit_Link" التي أطلقتها وزارة الرياضة في الـ23 من يونيو الماضي عبر منصتيها الرقميتين "اليوتيوب, والإنستجرام" بهدف تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة التمارين الرياضية مع مدربين محترفين، وبشكل خاص للفئات التي لا يُفضل خروجها للصالات والمراكز الرياضية كصغار وكبار السن في المدة الراهنة.
وتضمنت المبادرة بث حصص تدريبية يومية بالتعاون مع مراكز "وقت اللياقة الرياضية" بمعدل حصتين تدريبيتين يومياً, كما شهدت المبادرة إتاحة فرصة التواصل مع المدربين وطرح الأسئلة والاستفسارات.
وشهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً من قبل أفراد المجتمع من داخل وخارج المملكة، حيث تخطى عدد المتابعين للتدريبات حاجز الـ12 ألف مشاهد على منصتي اليوتيوب والإنستجرام خلال أيام المبادرة.
يذكر أن مبادرة "Fit_Link" تأتي ضمن سلسلة المبادرات والفعاليات التي أطلقتها وزارة الرياضة بجميع وسائلها المتاحة خلال جائحة كورونا بهدف تثقيف الممارسين الرياضيين وزيادة أعدادهم ومساعدتهم على ممارسة الرياضة والتدريبات بشكل صحي وصحيح من داخل المنزل عبر مختصين ومدربين محترفين.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
08:56 PM

عبر منصتيها الرقميتين.. وزارة الرياضة تختتم مبادرة Fit_Link

بهدف تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة التمارين الرياضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختُتمت اليوم مبادرة "Fit_Link" التي أطلقتها وزارة الرياضة في الـ23 من يونيو الماضي عبر منصتيها الرقميتين "اليوتيوب, والإنستجرام" بهدف تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة التمارين الرياضية مع مدربين محترفين، وبشكل خاص للفئات التي لا يُفضل خروجها للصالات والمراكز الرياضية كصغار وكبار السن في المدة الراهنة.
وتضمنت المبادرة بث حصص تدريبية يومية بالتعاون مع مراكز "وقت اللياقة الرياضية" بمعدل حصتين تدريبيتين يومياً, كما شهدت المبادرة إتاحة فرصة التواصل مع المدربين وطرح الأسئلة والاستفسارات.
وشهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً من قبل أفراد المجتمع من داخل وخارج المملكة، حيث تخطى عدد المتابعين للتدريبات حاجز الـ12 ألف مشاهد على منصتي اليوتيوب والإنستجرام خلال أيام المبادرة.
يذكر أن مبادرة "Fit_Link" تأتي ضمن سلسلة المبادرات والفعاليات التي أطلقتها وزارة الرياضة بجميع وسائلها المتاحة خلال جائحة كورونا بهدف تثقيف الممارسين الرياضيين وزيادة أعدادهم ومساعدتهم على ممارسة الرياضة والتدريبات بشكل صحي وصحيح من داخل المنزل عبر مختصين ومدربين محترفين.

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