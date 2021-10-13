النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برأسين و6 أرجل.. شاهد السلحفاة "غريبة الأطوار"

حركةٌ كشفت أن الرأسين يعملان بشكل مستقل

لا تزال سلحفاة نادرة ذات رأسين، على قيد الحياة وتحرك أرجلها الست، بعد خروجها للحياة في مركز "بيردسي كيب" للحياة البرية في ماساتشوستس، بعد فقسها قبل أسبوعين.

وقال العاملون في المركز: إن السلحفاة، وهي من الأنواع المهددة في الولاية، تتغذى جيدًا على الديدان والخضروات.

ويعمل الرأسان بشكل مستقل، فهما يتحركان ويخرجان لاستنشاق الهواء في أوقات مختلفة، كما يوجد داخل جسم السلحفاة نظامان معويان لتغذية الجسم، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأفادت صحيفة "كيب كود تايمز" بأنه بعد الفقس يتم إرسال هذه السلاحف إلى مراكز رعاية مختلفة لتتم مراقبتها قبل إطلاقها في الربيع.

وسيواصل العاملون في المركز مراقبة السلحفاة في الأسابيع المقبلة، ويأملون في إجراء فحص بالأشعة المقطعية لمعرفة المزيد عن نظام الدورة الدموية لديها.

الرئيسية/ محطات

اعلان
برأسين و6 أرجل.. شاهد السلحفاة "غريبة الأطوار"
سبق

لا تزال سلحفاة نادرة ذات رأسين، على قيد الحياة وتحرك أرجلها الست، بعد خروجها للحياة في مركز "بيردسي كيب" للحياة البرية في ماساتشوستس، بعد فقسها قبل أسبوعين.

وقال العاملون في المركز: إن السلحفاة، وهي من الأنواع المهددة في الولاية، تتغذى جيدًا على الديدان والخضروات.

ويعمل الرأسان بشكل مستقل، فهما يتحركان ويخرجان لاستنشاق الهواء في أوقات مختلفة، كما يوجد داخل جسم السلحفاة نظامان معويان لتغذية الجسم، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأفادت صحيفة "كيب كود تايمز" بأنه بعد الفقس يتم إرسال هذه السلاحف إلى مراكز رعاية مختلفة لتتم مراقبتها قبل إطلاقها في الربيع.

وسيواصل العاملون في المركز مراقبة السلحفاة في الأسابيع المقبلة، ويأملون في إجراء فحص بالأشعة المقطعية لمعرفة المزيد عن نظام الدورة الدموية لديها.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
10:23 AM

برأسين و6 أرجل.. شاهد السلحفاة "غريبة الأطوار"

حركةٌ كشفت أن الرأسين يعملان بشكل مستقل

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
1,070

لا تزال سلحفاة نادرة ذات رأسين، على قيد الحياة وتحرك أرجلها الست، بعد خروجها للحياة في مركز "بيردسي كيب" للحياة البرية في ماساتشوستس، بعد فقسها قبل أسبوعين.

وقال العاملون في المركز: إن السلحفاة، وهي من الأنواع المهددة في الولاية، تتغذى جيدًا على الديدان والخضروات.

ويعمل الرأسان بشكل مستقل، فهما يتحركان ويخرجان لاستنشاق الهواء في أوقات مختلفة، كما يوجد داخل جسم السلحفاة نظامان معويان لتغذية الجسم، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأفادت صحيفة "كيب كود تايمز" بأنه بعد الفقس يتم إرسال هذه السلاحف إلى مراكز رعاية مختلفة لتتم مراقبتها قبل إطلاقها في الربيع.

وسيواصل العاملون في المركز مراقبة السلحفاة في الأسابيع المقبلة، ويأملون في إجراء فحص بالأشعة المقطعية لمعرفة المزيد عن نظام الدورة الدموية لديها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,458
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,893
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,035
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,621

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة