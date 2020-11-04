المويه.. مبادرة بلدية لزراعة 4 آلاف شتلة في مدينة ظلم

للتوسع بالرقعة الخضراء والارتقاء بالمظهر الجمالي

دشن محافظ المويه أحمد بن عبدالله آل عبدالدائم، مبادرة بلدية ظلم لزراعة (4000) شتلة؛ بهدف التوسع في الرقعة الخضراء، والارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي، وكذلك وضعها كمصدات لوقف زحف الرمال.

جاء تدشين المبادرة بحضور رئيس بلدية ظلم المهندس مطلق بن فرحان السبيعي وعدد من رؤساء ومديري الإدارات الحكومية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس مطلق بن فرحان السبيعي، أن تلك المبادرة (زراعة 4000 شتلة)، تأتي دعمًا للحملة الوطنية "لنجعلها خضراء" التي تنفذها وزارة البيئة؛ لزراعة الأشجار، وزيادة الغطاء النباتي، والمحافظة على البيئة من خلال تشجير المتنزهات والمحميات والقضاء على التصحر وزيادة الغطاء النباتي.

وأشار السبيعي إلى أن البلدية تكثف جهودها الخدمية المختلفة للمحافظة على البيئة، وتوسيع الرقعة الخضراء للارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي للمدينة، وكذلك الاستفادة من التشجير كمصدات لوقف زحف الرمال؛ خصوصًا أن ظلم منطقة ترابية يكثر بها الغبار على مدار فصول السنة؛ مبينًا أنها تضم أنواعًا مختلفة من الأشجار كأشجار السلم والسدر والأراك والطلح والسيال، وغيرها من النباتات البرية المحلية.