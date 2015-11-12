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شاهد حصيلة أمطار رجال ألمع .. انهيارات صخرية وإغلاق طرق عدة

البلدية تباشر .. و"حافظ": نسخر الجهود والكوادر كافة للتعامل مع أي طارئ

هطلت أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع؛ ما تسبّب في حدوث عديد من الانهيارات الصخرية على عدد من الطرق، وعديد من الإغلاقات بسبب المخلفات التي حملتها مياه الأمطار.

وباشرت بلدية رجال ألمع هذه الانهيارات والإغلاقات عن طريق إزالة الصخور من طريق المارة والسيارات، وكذلك فتح الطرق التي أغلقتها مخلفات الأمطار من أشجار وغيرها.

من جهته، أكد رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي حافظ، أن البلدية تسخر جهودها وكوادرها كافة لأي طارئ، مضيفاً أن الجميع على أعلى درجة من الاستعداد، مهيباً بالمواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع البلدية إما عن طريق الالتزام بالتعليمات وتجنب النزول لمجرى السيول والأمطار والابتعاد عن مواطن الخطر أو بالاتصال على الرقم المخصص للبلدية 940 في حالة حدوث أي طارئ، راجياً من الله السلامة للجميع، وأن يجعل هذه الأمطار سقيا رحمة وخير للبلاد والعباد.

رجال ألمع أمطار انهيارات صخرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد حصيلة أمطار رجال ألمع .. انهيارات صخرية وإغلاق طرق عدة
سبق

هطلت أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع؛ ما تسبّب في حدوث عديد من الانهيارات الصخرية على عدد من الطرق، وعديد من الإغلاقات بسبب المخلفات التي حملتها مياه الأمطار.

وباشرت بلدية رجال ألمع هذه الانهيارات والإغلاقات عن طريق إزالة الصخور من طريق المارة والسيارات، وكذلك فتح الطرق التي أغلقتها مخلفات الأمطار من أشجار وغيرها.

من جهته، أكد رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي حافظ، أن البلدية تسخر جهودها وكوادرها كافة لأي طارئ، مضيفاً أن الجميع على أعلى درجة من الاستعداد، مهيباً بالمواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع البلدية إما عن طريق الالتزام بالتعليمات وتجنب النزول لمجرى السيول والأمطار والابتعاد عن مواطن الخطر أو بالاتصال على الرقم المخصص للبلدية 940 في حالة حدوث أي طارئ، راجياً من الله السلامة للجميع، وأن يجعل هذه الأمطار سقيا رحمة وخير للبلاد والعباد.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
09:08 AM

شاهد حصيلة أمطار رجال ألمع .. انهيارات صخرية وإغلاق طرق عدة

البلدية تباشر .. و"حافظ": نسخر الجهود والكوادر كافة للتعامل مع أي طارئ

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رائد القرفي - رجال ألمع
0
1,614

هطلت أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع؛ ما تسبّب في حدوث عديد من الانهيارات الصخرية على عدد من الطرق، وعديد من الإغلاقات بسبب المخلفات التي حملتها مياه الأمطار.

وباشرت بلدية رجال ألمع هذه الانهيارات والإغلاقات عن طريق إزالة الصخور من طريق المارة والسيارات، وكذلك فتح الطرق التي أغلقتها مخلفات الأمطار من أشجار وغيرها.

من جهته، أكد رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي حافظ، أن البلدية تسخر جهودها وكوادرها كافة لأي طارئ، مضيفاً أن الجميع على أعلى درجة من الاستعداد، مهيباً بالمواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع البلدية إما عن طريق الالتزام بالتعليمات وتجنب النزول لمجرى السيول والأمطار والابتعاد عن مواطن الخطر أو بالاتصال على الرقم المخصص للبلدية 940 في حالة حدوث أي طارئ، راجياً من الله السلامة للجميع، وأن يجعل هذه الأمطار سقيا رحمة وخير للبلاد والعباد.

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