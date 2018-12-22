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"أمانة مكة" تنفّذ أعمال النظافة في شاطئ "الشعيبة" بعد إدراجه ضمن نطاقها

بمشاركة 50 كادراً بشرياً

واصلت الإدارة العامة للنظافة أعمالها الدورية والمجدولة في تنظيف شاطئ الشعيبة الواجهة البحرية لأهالي مكة المكرمة، ضمن النطاق الإشرافي لأمانة العاصمة المقدسة.

وأوضحت الإدارة العامة للنظافة استمرارية متابعة تقديم خدمات النظافة في شاطئ الشعيبة؛ حرصًا منها على تهيئة الأجواء الصحية والمحافظة على الشاطئ من التلوث البيئي، مشيرةً إلى مشاركة أكثر من 50 كادرًا بشريًا في تنظيف الشاطئ وتفريغ 27 حاوية.

وأكدت أنها تسعى لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والتوعوي بأهمية الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.

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"أمانة مكة" تنفّذ أعمال النظافة في شاطئ "الشعيبة" بعد إدراجه ضمن نطاقها
سبق

واصلت الإدارة العامة للنظافة أعمالها الدورية والمجدولة في تنظيف شاطئ الشعيبة الواجهة البحرية لأهالي مكة المكرمة، ضمن النطاق الإشرافي لأمانة العاصمة المقدسة.

وأوضحت الإدارة العامة للنظافة استمرارية متابعة تقديم خدمات النظافة في شاطئ الشعيبة؛ حرصًا منها على تهيئة الأجواء الصحية والمحافظة على الشاطئ من التلوث البيئي، مشيرةً إلى مشاركة أكثر من 50 كادرًا بشريًا في تنظيف الشاطئ وتفريغ 27 حاوية.

وأكدت أنها تسعى لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والتوعوي بأهمية الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
06:34 PM

"أمانة مكة" تنفّذ أعمال النظافة في شاطئ "الشعيبة" بعد إدراجه ضمن نطاقها

بمشاركة 50 كادراً بشرياً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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واصلت الإدارة العامة للنظافة أعمالها الدورية والمجدولة في تنظيف شاطئ الشعيبة الواجهة البحرية لأهالي مكة المكرمة، ضمن النطاق الإشرافي لأمانة العاصمة المقدسة.

وأوضحت الإدارة العامة للنظافة استمرارية متابعة تقديم خدمات النظافة في شاطئ الشعيبة؛ حرصًا منها على تهيئة الأجواء الصحية والمحافظة على الشاطئ من التلوث البيئي، مشيرةً إلى مشاركة أكثر من 50 كادرًا بشريًا في تنظيف الشاطئ وتفريغ 27 حاوية.

وأكدت أنها تسعى لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والتوعوي بأهمية الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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13,793
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