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لا توجد فرصة تُذكر لتعافيها .. الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي جديد

العملة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي، اليوم (الاثنين)، ولا يرى محللون فرصة تُذكر لتعافيها بالنظر إلى ما وصفوه بتوقعات خفض غير رشيد لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ولامست العملة التركية، وهي الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، مستوى 9.315 مقابل الدولار.

وخسرت الليرة 20 في المائة من قيمتها هذا العام، وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي عندما بدأ البنك المركزي إعطاء إشارات تيسيرية على الرغم من ارتفاع التضخم إلى نحو 20 في المائة.

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لا توجد فرصة تُذكر لتعافيها .. الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي جديد
سبق

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي، اليوم (الاثنين)، ولا يرى محللون فرصة تُذكر لتعافيها بالنظر إلى ما وصفوه بتوقعات خفض غير رشيد لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ولامست العملة التركية، وهي الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، مستوى 9.315 مقابل الدولار.

وخسرت الليرة 20 في المائة من قيمتها هذا العام، وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي عندما بدأ البنك المركزي إعطاء إشارات تيسيرية على الرغم من ارتفاع التضخم إلى نحو 20 في المائة.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
09:22 PM

لا توجد فرصة تُذكر لتعافيها .. الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي جديد

العملة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي، اليوم (الاثنين)، ولا يرى محللون فرصة تُذكر لتعافيها بالنظر إلى ما وصفوه بتوقعات خفض غير رشيد لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ولامست العملة التركية، وهي الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، مستوى 9.315 مقابل الدولار.

وخسرت الليرة 20 في المائة من قيمتها هذا العام، وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي عندما بدأ البنك المركزي إعطاء إشارات تيسيرية على الرغم من ارتفاع التضخم إلى نحو 20 في المائة.

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