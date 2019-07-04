شاهد جولة ميدانية تفضح ألاعيب وافد يبيع التبغ بالخفاء.. صغار يترددون!

أسفرت عن إغلاق ١٨ محلاً مخالفاً لأنظمة المكافحة ولوائحها بغرب الرياض

أسفرت الحملة المشتركة لرصد مخالفي أنظمة مكافحة التبغ، عن إغلاقها ١٨ محلاً تجارياً مخالفاً، ضمن حملة ميدانية في غرب الرياض.

واستمراراً لجهود اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، نُفِّذت الحملة المشتركة المشكلة من "وزارة العمل - صحة البيئة بأمانة مدينة الرياض - برنامج مكافحة التدخين بصحة الرياض - اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة" حملة على أجزاء من أحياء غرب الرياض.

وأثمرت الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من منتجات التبغ، وكذلك إغلاقها 18 محلاً مخالفاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، شَمِلت محالّ "بيع لوازم الرحلات - محالّ السوبر ماركت"، حيث لوحظ تردد صغار السن على محالّ لوازم الرحلات لطلب مادة التمباك، قبل أن يعترف أحد العمالة بأنه يخفّى بنشاط لوازم الرحلات بيع منتجات التبغ بالخفاء.