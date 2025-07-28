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أرض المستقبل تبحث عن أمهر الكفاءات من الخريجين والخريجات

أعلنت مدينة المستقبل السعودية "نيوم"، فتح باب التقديم للخريجين والخريجات الموهوبين لشغل وظائفها الشاغرة من خلال برنامج "NEOM Grow".

وقالت "نيوم" في صفحتها على "تويتر": تبحث "نيوم"؛ أرض المستقبل، عن أمهر الكفاءات من الخريجين والخريجات لتخطي المألوف، وذلك بانضمامهم إلى برنامج "NEOMGrOW"، وأعلنت رابطاً للراغبين في التقديم على الوظائف:http://careers.neom.com.

وفتحت "نيوم" باب التقديم في تخصصات عدة، من بينها: الطيران والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والتسويق وهندسة الاتصالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل أنت موهوب في هذه التخصّصات؟ .. وظيفة في "نيوم" تنتظرك
سبق

أعلنت مدينة المستقبل السعودية "نيوم"، فتح باب التقديم للخريجين والخريجات الموهوبين لشغل وظائفها الشاغرة من خلال برنامج "NEOM Grow".

وقالت "نيوم" في صفحتها على "تويتر": تبحث "نيوم"؛ أرض المستقبل، عن أمهر الكفاءات من الخريجين والخريجات لتخطي المألوف، وذلك بانضمامهم إلى برنامج "NEOMGrOW"، وأعلنت رابطاً للراغبين في التقديم على الوظائف:http://careers.neom.com.

وفتحت "نيوم" باب التقديم في تخصصات عدة، من بينها: الطيران والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والتسويق وهندسة الاتصالات.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
01:01 PM

هل أنت موهوب في هذه التخصّصات؟ .. وظيفة في "نيوم" تنتظرك

أرض المستقبل تبحث عن أمهر الكفاءات من الخريجين والخريجات

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,411

أعلنت مدينة المستقبل السعودية "نيوم"، فتح باب التقديم للخريجين والخريجات الموهوبين لشغل وظائفها الشاغرة من خلال برنامج "NEOM Grow".

وقالت "نيوم" في صفحتها على "تويتر": تبحث "نيوم"؛ أرض المستقبل، عن أمهر الكفاءات من الخريجين والخريجات لتخطي المألوف، وذلك بانضمامهم إلى برنامج "NEOMGrOW"، وأعلنت رابطاً للراغبين في التقديم على الوظائف:http://careers.neom.com.

وفتحت "نيوم" باب التقديم في تخصصات عدة، من بينها: الطيران والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والتسويق وهندسة الاتصالات.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,209
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,348
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,282
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,184

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

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