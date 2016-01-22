قتل واختطاف ونهب.. 3115 انتهاكاً حوثيا لحقوق الإنسان في صنعاء

الميليشيا مارست أبشع أنواع التعذيب ضد 143 معتقلا

كشف تقرير حقوقي صادر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم (الثلاثاء)، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية 3115 انتهاكاً لحقوق الإنسان بحق سكان العاصمة خلال العام 2018م.

وأوضح "التقرير" الذي نشر "سبتمبر نت" نتائجه، أن انتهاكات الميليشيا الحوثية توزعت على 10 مديريات تصدرتها مديرية السبعين بــ529 انتهاكاً.

وأضاف أن الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والإخفاء القسري والتجنيد ونهب المساعدات الإغاثية.

وأشار التقرير إلى 59 حالة قتل و53 حالة إصابة و384 اختطاف مدنيين و762 إقصاء وظيفيا، و172 حالة اعتداء على منشأة عامة و137 اعتداء على منشأة خاصة و96 حالة قمع و388 تقويضاً.

وأفاد بأن 32 امرأة اختطفتهن الميليشيا من مديريات التحرير والسعبين والصافية والوحدة وشعوب ومعين، و2 مسنين من مديريات السبعين.

وأضاف أن 143 مختطفا في أمانة العاصمة تعرضوا خلال 2018 لأبشع أنواع التعذيب والمعاملة القاسية داخل سجون ميليشيات الحوثي، وقضى 7 منهم تحت سياط التعذيب، بينما لا يزال مصير 28 آخرين مجهولا.

ورصد التقرير 450 حالة تجنيد أطفال دون سن 18 سنة قامت لجان التعبئة والحشد للميليشيات في أمانة العاصمة، وذلك عبر سلسلة من حملات وفعاليات طائفية وتعبوية التي وصلت إلى المدارس الحكومية والأهلية.