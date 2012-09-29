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إيران.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 453637

تسجيل 3677 حالة خلال 24 ساعة

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيران 450 ألفًا، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 3677 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في إيران ارتفع إلى 25986، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن 207 أشخاص توفوا بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 453637.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 453637
سبق

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيران 450 ألفًا، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 3677 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في إيران ارتفع إلى 25986، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن 207 أشخاص توفوا بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 453637.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
03:49 PM

إيران.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 453637

تسجيل 3677 حالة خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيران 450 ألفًا، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 3677 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في إيران ارتفع إلى 25986، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن 207 أشخاص توفوا بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 453637.

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