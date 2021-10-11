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عن الآباء والأمهات.. "نسيب": هذا ما عليكم فعله حتى لا يأتي يوم وتبكون

قال: ليس هناك أصعب من موتهم.. ولا يعرف ألمَ الفقد إلا من جربه

يؤكد الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب أنه ليس هناك أصعب ولا أمرّ على الأبناء من موت الآباء والأمهات، مطالباً الأبناء بمنح أنفسهم فرصة البقاء مع الآباء والأمهات قبل فوات الأوان، وقبل أن يرحلوا عن عالمنا، ولا يتركوا لنا سوى الفقد والألم.

ليس هناك أصعب من موت الآباء

وفي مقاله "وجع الفقد!" بصحيفة "المدينة"، يقول "نسيب": "ليس هناك أصعب ولا أمرّ على الأبناء من موت الآباء والأمهات، والحقيقة أنني أقف كثيراً عند بعض الكلمات وبعض الذين يكتبون حزنهم في جمل قصيرة يعلقونها على مُعرّفاتهم، وأحزن جداً حين أرى بنتاً أو ابناً يبكون فقد والدهم أو أمهم في كلمات معجونة بالحزن والوجع، ومن جرّب الفقد وعاشه يعيشه مع كل الذين يبكون، ويتألمون لفقد غالٍ والموت حقيقة كما هي الحياة ولا أصعب من تعب الآباء والأمهات الذين ينسون أنفسهم وحياتهم ويهبونها لأبنائهم وبناتهم، والأبوة عذاب وسهر وعقل لا ينام إلا قليلاً، والسبب في ذلك هو أن الأب يحمل على عاتقه مسؤوليات الحياة ويمضي وفي يده آماله وأيامه وأحلامه التي يتمناها لأبنائه وبناته، وتشاركه التعب أم عظيمة تضحي بحياتها كلها من أجل أبنائها وبناتها".

امنحوا أنفسكم الفرصة

ويتوجه "نسيب" نحو الأبناء قائلاً: "يا قارئي العزيز وقارئتي الثمينة كونوا كلكم مع آبائكم وأمهاتكم وشاركوهم الحياة، واجلسوا معهم وتحدثوا إليهم عن كل شيء، وامنحوا أنفسكم فرصة للبقاء معهم أكثر حتى لا يأتي يوم وتبكون فراقهم، وتتمنون أنهم أحياء كي تمنحوهم كل شيء، ولا تستطيعون لأنهم ماتوا وغابوا تحت الثّرى، وهذه حقيقة يعرفها كل الذين قدر الله عليهم بالفقد الأليم، ولأن الحياة ليست كما يعتقد البعض في زمننا هذا يوم للأب ويوم للأم، بل هي كل الأيام للأمهات وكل الحياة للآباء، رحم الله كل الذين ماتوا وبارك الله في الأحياء وعافاهم.

البر والإحسان

وينهي الكاتب قائلا: "كثيرون هم الذين يتحدثون عن البر والإحسان، وقليلون جداً هم الذين يتعاطونه، والفرق شاسع بين أن تكون باراً وبين أن تكون عاقاً ومزعجاً ومؤذياً.. قال تعالى: {وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً}".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن الآباء والأمهات.. "نسيب": هذا ما عليكم فعله حتى لا يأتي يوم وتبكون
سبق

يؤكد الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب أنه ليس هناك أصعب ولا أمرّ على الأبناء من موت الآباء والأمهات، مطالباً الأبناء بمنح أنفسهم فرصة البقاء مع الآباء والأمهات قبل فوات الأوان، وقبل أن يرحلوا عن عالمنا، ولا يتركوا لنا سوى الفقد والألم.

ليس هناك أصعب من موت الآباء

وفي مقاله "وجع الفقد!" بصحيفة "المدينة"، يقول "نسيب": "ليس هناك أصعب ولا أمرّ على الأبناء من موت الآباء والأمهات، والحقيقة أنني أقف كثيراً عند بعض الكلمات وبعض الذين يكتبون حزنهم في جمل قصيرة يعلقونها على مُعرّفاتهم، وأحزن جداً حين أرى بنتاً أو ابناً يبكون فقد والدهم أو أمهم في كلمات معجونة بالحزن والوجع، ومن جرّب الفقد وعاشه يعيشه مع كل الذين يبكون، ويتألمون لفقد غالٍ والموت حقيقة كما هي الحياة ولا أصعب من تعب الآباء والأمهات الذين ينسون أنفسهم وحياتهم ويهبونها لأبنائهم وبناتهم، والأبوة عذاب وسهر وعقل لا ينام إلا قليلاً، والسبب في ذلك هو أن الأب يحمل على عاتقه مسؤوليات الحياة ويمضي وفي يده آماله وأيامه وأحلامه التي يتمناها لأبنائه وبناته، وتشاركه التعب أم عظيمة تضحي بحياتها كلها من أجل أبنائها وبناتها".

امنحوا أنفسكم الفرصة

ويتوجه "نسيب" نحو الأبناء قائلاً: "يا قارئي العزيز وقارئتي الثمينة كونوا كلكم مع آبائكم وأمهاتكم وشاركوهم الحياة، واجلسوا معهم وتحدثوا إليهم عن كل شيء، وامنحوا أنفسكم فرصة للبقاء معهم أكثر حتى لا يأتي يوم وتبكون فراقهم، وتتمنون أنهم أحياء كي تمنحوهم كل شيء، ولا تستطيعون لأنهم ماتوا وغابوا تحت الثّرى، وهذه حقيقة يعرفها كل الذين قدر الله عليهم بالفقد الأليم، ولأن الحياة ليست كما يعتقد البعض في زمننا هذا يوم للأب ويوم للأم، بل هي كل الأيام للأمهات وكل الحياة للآباء، رحم الله كل الذين ماتوا وبارك الله في الأحياء وعافاهم.

البر والإحسان

وينهي الكاتب قائلا: "كثيرون هم الذين يتحدثون عن البر والإحسان، وقليلون جداً هم الذين يتعاطونه، والفرق شاسع بين أن تكون باراً وبين أن تكون عاقاً ومزعجاً ومؤذياً.. قال تعالى: {وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً}".

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
02:13 PM

عن الآباء والأمهات.. "نسيب": هذا ما عليكم فعله حتى لا يأتي يوم وتبكون

قال: ليس هناك أصعب من موتهم.. ولا يعرف ألمَ الفقد إلا من جربه

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
3,069

يؤكد الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب أنه ليس هناك أصعب ولا أمرّ على الأبناء من موت الآباء والأمهات، مطالباً الأبناء بمنح أنفسهم فرصة البقاء مع الآباء والأمهات قبل فوات الأوان، وقبل أن يرحلوا عن عالمنا، ولا يتركوا لنا سوى الفقد والألم.

ليس هناك أصعب من موت الآباء

وفي مقاله "وجع الفقد!" بصحيفة "المدينة"، يقول "نسيب": "ليس هناك أصعب ولا أمرّ على الأبناء من موت الآباء والأمهات، والحقيقة أنني أقف كثيراً عند بعض الكلمات وبعض الذين يكتبون حزنهم في جمل قصيرة يعلقونها على مُعرّفاتهم، وأحزن جداً حين أرى بنتاً أو ابناً يبكون فقد والدهم أو أمهم في كلمات معجونة بالحزن والوجع، ومن جرّب الفقد وعاشه يعيشه مع كل الذين يبكون، ويتألمون لفقد غالٍ والموت حقيقة كما هي الحياة ولا أصعب من تعب الآباء والأمهات الذين ينسون أنفسهم وحياتهم ويهبونها لأبنائهم وبناتهم، والأبوة عذاب وسهر وعقل لا ينام إلا قليلاً، والسبب في ذلك هو أن الأب يحمل على عاتقه مسؤوليات الحياة ويمضي وفي يده آماله وأيامه وأحلامه التي يتمناها لأبنائه وبناته، وتشاركه التعب أم عظيمة تضحي بحياتها كلها من أجل أبنائها وبناتها".

امنحوا أنفسكم الفرصة

ويتوجه "نسيب" نحو الأبناء قائلاً: "يا قارئي العزيز وقارئتي الثمينة كونوا كلكم مع آبائكم وأمهاتكم وشاركوهم الحياة، واجلسوا معهم وتحدثوا إليهم عن كل شيء، وامنحوا أنفسكم فرصة للبقاء معهم أكثر حتى لا يأتي يوم وتبكون فراقهم، وتتمنون أنهم أحياء كي تمنحوهم كل شيء، ولا تستطيعون لأنهم ماتوا وغابوا تحت الثّرى، وهذه حقيقة يعرفها كل الذين قدر الله عليهم بالفقد الأليم، ولأن الحياة ليست كما يعتقد البعض في زمننا هذا يوم للأب ويوم للأم، بل هي كل الأيام للأمهات وكل الحياة للآباء، رحم الله كل الذين ماتوا وبارك الله في الأحياء وعافاهم.

البر والإحسان

وينهي الكاتب قائلا: "كثيرون هم الذين يتحدثون عن البر والإحسان، وقليلون جداً هم الذين يتعاطونه، والفرق شاسع بين أن تكون باراً وبين أن تكون عاقاً ومزعجاً ومؤذياً.. قال تعالى: {وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً}".

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