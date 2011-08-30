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"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

مصابو "كورونا" في أمريكا يقتربون من 6 ملايين

زيادات قياسية في 8 ولايات

اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، من ستة ملايين حالة، اليوم (الأحد)، في ظل إعلان ولايات بالغرب الأوسط عن ارتفاع معدل الإصابات، وفقًا لإحصاء لـ"رويترز".

وأعلنت ولايات أيوا ونورث داكوتا وساوث داكوتا ومينيسوتا في الآونة الأخيرة عن زيادات يومية قياسية في الإصابات الجديدة، فيما تشهد مونتانا وأيداهو ارتفاعًا قياسيًا في عدد مرضى "كوفيد-19" الخاضعين للعلاج بالمستشفيات.

وتنخفض معدلات الإصابات الجديدة والوفيات والمرضى بالمستشفيات جميعها على مستوى البلاد لكن الغرب الأوسط يشهد بؤرًا جديدة للعدوى.

وبعد مرور ثمانية أشهر على ظهور الوباء، لا تزال معاناة الولايات المتحدة مع الاختبارات مستمرة، وشهدت البلاد في الأسابيع الأخيرة تراجعًا في عدد الأفراد الخاضعين للفحص.

ورفض كثيرون من مسؤولي الصحة و33 ولاية على الأقل التوجيهات الأخيرة، التي أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، والتي تفيد بأن الأفراد الذين تعرضوا للفيروس ولم تظهر عليهم أعراض ليسوا بحاجة إلى الفحص.

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مصابو "كورونا" في أمريكا يقتربون من 6 ملايين
سبق

اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، من ستة ملايين حالة، اليوم (الأحد)، في ظل إعلان ولايات بالغرب الأوسط عن ارتفاع معدل الإصابات، وفقًا لإحصاء لـ"رويترز".

وأعلنت ولايات أيوا ونورث داكوتا وساوث داكوتا ومينيسوتا في الآونة الأخيرة عن زيادات يومية قياسية في الإصابات الجديدة، فيما تشهد مونتانا وأيداهو ارتفاعًا قياسيًا في عدد مرضى "كوفيد-19" الخاضعين للعلاج بالمستشفيات.

وتنخفض معدلات الإصابات الجديدة والوفيات والمرضى بالمستشفيات جميعها على مستوى البلاد لكن الغرب الأوسط يشهد بؤرًا جديدة للعدوى.

وبعد مرور ثمانية أشهر على ظهور الوباء، لا تزال معاناة الولايات المتحدة مع الاختبارات مستمرة، وشهدت البلاد في الأسابيع الأخيرة تراجعًا في عدد الأفراد الخاضعين للفحص.

ورفض كثيرون من مسؤولي الصحة و33 ولاية على الأقل التوجيهات الأخيرة، التي أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، والتي تفيد بأن الأفراد الذين تعرضوا للفيروس ولم تظهر عليهم أعراض ليسوا بحاجة إلى الفحص.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
08:58 PM

مصابو "كورونا" في أمريكا يقتربون من 6 ملايين

زيادات قياسية في 8 ولايات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، من ستة ملايين حالة، اليوم (الأحد)، في ظل إعلان ولايات بالغرب الأوسط عن ارتفاع معدل الإصابات، وفقًا لإحصاء لـ"رويترز".

وأعلنت ولايات أيوا ونورث داكوتا وساوث داكوتا ومينيسوتا في الآونة الأخيرة عن زيادات يومية قياسية في الإصابات الجديدة، فيما تشهد مونتانا وأيداهو ارتفاعًا قياسيًا في عدد مرضى "كوفيد-19" الخاضعين للعلاج بالمستشفيات.

وتنخفض معدلات الإصابات الجديدة والوفيات والمرضى بالمستشفيات جميعها على مستوى البلاد لكن الغرب الأوسط يشهد بؤرًا جديدة للعدوى.

وبعد مرور ثمانية أشهر على ظهور الوباء، لا تزال معاناة الولايات المتحدة مع الاختبارات مستمرة، وشهدت البلاد في الأسابيع الأخيرة تراجعًا في عدد الأفراد الخاضعين للفحص.

ورفض كثيرون من مسؤولي الصحة و33 ولاية على الأقل التوجيهات الأخيرة، التي أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، والتي تفيد بأن الأفراد الذين تعرضوا للفيروس ولم تظهر عليهم أعراض ليسوا بحاجة إلى الفحص.

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