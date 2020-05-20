النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني جازان": تنبيه متقدم بتقلبات جوية وأمطار غزيرة وسيول

أكد أهمية البقاء داخل الأماكن الآمنة.. والحذر عند القيادة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لورود عدد من التنبيهات وتنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وأتربة مثارة وعوالق ترابية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ودعا المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع للتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار؛ وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وشدد على أهمية البقاء في الأماكن الآمنة والحذر عند القيادة في أجواء غابرة، وناشد الجميع الاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وأكد "الغامدي" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

مديرية الدفاع المدني جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني جازان": تنبيه متقدم بتقلبات جوية وأمطار غزيرة وسيول
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لورود عدد من التنبيهات وتنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وأتربة مثارة وعوالق ترابية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ودعا المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع للتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار؛ وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وشدد على أهمية البقاء في الأماكن الآمنة والحذر عند القيادة في أجواء غابرة، وناشد الجميع الاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وأكد "الغامدي" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
03:06 PM

"مدني جازان": تنبيه متقدم بتقلبات جوية وأمطار غزيرة وسيول

أكد أهمية البقاء داخل الأماكن الآمنة.. والحذر عند القيادة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
2,422

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لورود عدد من التنبيهات وتنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وأتربة مثارة وعوالق ترابية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ودعا المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع للتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار؛ وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وشدد على أهمية البقاء في الأماكن الآمنة والحذر عند القيادة في أجواء غابرة، وناشد الجميع الاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وأكد "الغامدي" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,498

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة