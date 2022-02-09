خلل في دراجات هارلي ديفيدسون قد ينتهي بحادث و"التجارة" تستدعي 45 منها

الوزارة دعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا

‬أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 45 دراجة هارلي ديفيدسون "Pan America / Sportster S" 2021.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في لوحة العدادات قد يؤدي إلى عدم القدرة على عرض المعلومات المهمة مثل عداد السرعة وعلامات التوقف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.