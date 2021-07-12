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"الكهرباء" تنهي استعداداتها لموسم الحج بمشاريع جديدة بقيمة تجاوزت 480 مليون ريال

رفعت الجاهزية من خلال تعيين فرق عمل منتشرة في مختلف مواقع الأعمال في المشاعر

قالت الشركة السعودية للكهرباء، إنها استكملت استعداداتها لموسم حج 1442هـ، بتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في منطقة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة بقيمة تجاوزت 480 مليون ريال، ورفع مستوى الجاهزية من خلال تعيين فرق عمل منتشرة في مختلف مواقع الأعمال في المشاعر.

ووفقاً لبيان للشركة، أوضح المهندس خالد بن حمد القنون الرئيس التنفيذي المكلّف للشركة، أن المشاريع الجديدة تهدف إلى تعزيز المنظومة الكهربائية، حيث تمّ استكمال كافة برامج الصيانة الوقائية، وتلبية طلبات إيصال الخدمة الكهربائية للمخيمات والمنشآت والجهات الحكومية والأهلية في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، وتمّ الانتهاء من عمليات استبدال جميع العدّادات الميكانيكية في المشاعر البالغ عددها 7785 عدّاداً بأخرى ذكية.

وأشار القنون؛ إلى تنفيذ خطة لرفع الطاقة الاستيعابية للشبكات الكهربائية بمشعر عرفات وتعزيز موثوقيتها بما يسهم في الاستغناء عن المولدات المستأجرة وزيادة مستويات السلامة والأمان، مبيناً أن أكثر من 700 مهندس وفني ومتخصص يعملون على مدار الساعة لتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام.

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"الكهرباء" تنهي استعداداتها لموسم الحج بمشاريع جديدة بقيمة تجاوزت 480 مليون ريال
سبق

قالت الشركة السعودية للكهرباء، إنها استكملت استعداداتها لموسم حج 1442هـ، بتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في منطقة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة بقيمة تجاوزت 480 مليون ريال، ورفع مستوى الجاهزية من خلال تعيين فرق عمل منتشرة في مختلف مواقع الأعمال في المشاعر.

ووفقاً لبيان للشركة، أوضح المهندس خالد بن حمد القنون الرئيس التنفيذي المكلّف للشركة، أن المشاريع الجديدة تهدف إلى تعزيز المنظومة الكهربائية، حيث تمّ استكمال كافة برامج الصيانة الوقائية، وتلبية طلبات إيصال الخدمة الكهربائية للمخيمات والمنشآت والجهات الحكومية والأهلية في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، وتمّ الانتهاء من عمليات استبدال جميع العدّادات الميكانيكية في المشاعر البالغ عددها 7785 عدّاداً بأخرى ذكية.

وأشار القنون؛ إلى تنفيذ خطة لرفع الطاقة الاستيعابية للشبكات الكهربائية بمشعر عرفات وتعزيز موثوقيتها بما يسهم في الاستغناء عن المولدات المستأجرة وزيادة مستويات السلامة والأمان، مبيناً أن أكثر من 700 مهندس وفني ومتخصص يعملون على مدار الساعة لتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
11:14 AM

"الكهرباء" تنهي استعداداتها لموسم الحج بمشاريع جديدة بقيمة تجاوزت 480 مليون ريال

رفعت الجاهزية من خلال تعيين فرق عمل منتشرة في مختلف مواقع الأعمال في المشاعر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الشركة السعودية للكهرباء، إنها استكملت استعداداتها لموسم حج 1442هـ، بتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في منطقة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة بقيمة تجاوزت 480 مليون ريال، ورفع مستوى الجاهزية من خلال تعيين فرق عمل منتشرة في مختلف مواقع الأعمال في المشاعر.

ووفقاً لبيان للشركة، أوضح المهندس خالد بن حمد القنون الرئيس التنفيذي المكلّف للشركة، أن المشاريع الجديدة تهدف إلى تعزيز المنظومة الكهربائية، حيث تمّ استكمال كافة برامج الصيانة الوقائية، وتلبية طلبات إيصال الخدمة الكهربائية للمخيمات والمنشآت والجهات الحكومية والأهلية في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، وتمّ الانتهاء من عمليات استبدال جميع العدّادات الميكانيكية في المشاعر البالغ عددها 7785 عدّاداً بأخرى ذكية.

وأشار القنون؛ إلى تنفيذ خطة لرفع الطاقة الاستيعابية للشبكات الكهربائية بمشعر عرفات وتعزيز موثوقيتها بما يسهم في الاستغناء عن المولدات المستأجرة وزيادة مستويات السلامة والأمان، مبيناً أن أكثر من 700 مهندس وفني ومتخصص يعملون على مدار الساعة لتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام.

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