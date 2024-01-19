النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حجج دفاع "ترامب".. الاتهام غير دستوري ولا يتضمن أي جريمة

"سيكولو" و"سيبولوني" وصفا المحاكمة بـ"محاولة وقحة"

قدّم جاي سيكولو وبات سيبولوني محاميا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حججهما الدفاعيّة قبل ثلاثة أيّام من بدء المحاكمة الرامية إلى عزله، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وفي أوّل ردّ خطي على محضر الاتهام، الذي أعده مجلس النواب بأصوات الديمقراطيين فقط، يرى محاميا "ترامب" أن "الأمر يتعلق بهجوم خطير على حق الأمريكيين في اختيار رئيسهم بحرّية".

واعتبر "سيكولو" و"سيبولوني" أنّها "محاولة وقحة وغير قانونيّة لقلب نتائج انتخابات 2016 والتدخل في نتائج 2020 قبل أشهر من تنظيمها". وذكرا أن "مادتي العزل باطلتان بوضوح؛ إذ فشلتا في اتهامه بأي جريمة أو انتهاك للقانون".

وأضافا أن "نص الاتهام غير دستوري، ويجب أن يردّ ولا يتضمن أي جريمة أو انتهاك للقانون".

ويفيد محضر الاتهام أن "ترامب" مارس ضغوطاً على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما اشترط أن يعلن عن هذه التحقيقات قبل دعوته إلى البيت الأبيض وتسليم مساعدة عسكرية مهمة لكييف، كما اتهم بعرقلة التحقيق الذي كان يجريه مجلس النواب ورفضه كل تعاون حكومي.

وهذه أوّل مرّة يقدّم فيها فريق المحامين حججه المبنية على تلك التي قدّمها "ترامب" والجمهوريّون منذ سبتمبر الماضي.

محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزل ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
حجج دفاع "ترامب".. الاتهام غير دستوري ولا يتضمن أي جريمة
سبق

قدّم جاي سيكولو وبات سيبولوني محاميا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حججهما الدفاعيّة قبل ثلاثة أيّام من بدء المحاكمة الرامية إلى عزله، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وفي أوّل ردّ خطي على محضر الاتهام، الذي أعده مجلس النواب بأصوات الديمقراطيين فقط، يرى محاميا "ترامب" أن "الأمر يتعلق بهجوم خطير على حق الأمريكيين في اختيار رئيسهم بحرّية".

واعتبر "سيكولو" و"سيبولوني" أنّها "محاولة وقحة وغير قانونيّة لقلب نتائج انتخابات 2016 والتدخل في نتائج 2020 قبل أشهر من تنظيمها". وذكرا أن "مادتي العزل باطلتان بوضوح؛ إذ فشلتا في اتهامه بأي جريمة أو انتهاك للقانون".

وأضافا أن "نص الاتهام غير دستوري، ويجب أن يردّ ولا يتضمن أي جريمة أو انتهاك للقانون".

ويفيد محضر الاتهام أن "ترامب" مارس ضغوطاً على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما اشترط أن يعلن عن هذه التحقيقات قبل دعوته إلى البيت الأبيض وتسليم مساعدة عسكرية مهمة لكييف، كما اتهم بعرقلة التحقيق الذي كان يجريه مجلس النواب ورفضه كل تعاون حكومي.

وهذه أوّل مرّة يقدّم فيها فريق المحامين حججه المبنية على تلك التي قدّمها "ترامب" والجمهوريّون منذ سبتمبر الماضي.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
07:22 PM

حجج دفاع "ترامب".. الاتهام غير دستوري ولا يتضمن أي جريمة

"سيكولو" و"سيبولوني" وصفا المحاكمة بـ"محاولة وقحة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,316

قدّم جاي سيكولو وبات سيبولوني محاميا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حججهما الدفاعيّة قبل ثلاثة أيّام من بدء المحاكمة الرامية إلى عزله، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وفي أوّل ردّ خطي على محضر الاتهام، الذي أعده مجلس النواب بأصوات الديمقراطيين فقط، يرى محاميا "ترامب" أن "الأمر يتعلق بهجوم خطير على حق الأمريكيين في اختيار رئيسهم بحرّية".

واعتبر "سيكولو" و"سيبولوني" أنّها "محاولة وقحة وغير قانونيّة لقلب نتائج انتخابات 2016 والتدخل في نتائج 2020 قبل أشهر من تنظيمها". وذكرا أن "مادتي العزل باطلتان بوضوح؛ إذ فشلتا في اتهامه بأي جريمة أو انتهاك للقانون".

وأضافا أن "نص الاتهام غير دستوري، ويجب أن يردّ ولا يتضمن أي جريمة أو انتهاك للقانون".

ويفيد محضر الاتهام أن "ترامب" مارس ضغوطاً على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما اشترط أن يعلن عن هذه التحقيقات قبل دعوته إلى البيت الأبيض وتسليم مساعدة عسكرية مهمة لكييف، كما اتهم بعرقلة التحقيق الذي كان يجريه مجلس النواب ورفضه كل تعاون حكومي.

وهذه أوّل مرّة يقدّم فيها فريق المحامين حججه المبنية على تلك التي قدّمها "ترامب" والجمهوريّون منذ سبتمبر الماضي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,013
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,061
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,481
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,117

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة