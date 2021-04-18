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"كسوة العيد".. حملة لإسعاد 3571 يتيماً ويتيمة وأرملة بالشرقية

ضمن مشاريع " ادخر لآخرتك "بتكلفة إجمالية 514 ألف ريال

واصلت حملة " ادخر لآخرتك" التي أطلقتها جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية تحقيق نجاحاتها وسط تفاعل من المجتمع حيث اكتمل مشروعا السلة الرمضانية وذبيحة رمضان، وأطلقت الجمعية المشروع الثالث وهو كسوة العيد الذي يحظى بأهمية خاصة حيث يسعى المشروع لتأمين كسوة العيد لـ3571 أماً ويتيماً ويتيمة بتكلفة قدرها 514 ألف ريال.

وأوضح مدير عام الجمعية عبد الله بن راشد الخالدي أن مشروع كسوة العيد يأتي بهدف إسعاد اليتيم وإدخال البهجة والسرور عليه في المناسبات والأعياد.

وأضاف الخالدي أن المشروع يهدف إلى تأمين كسوة العيد للأيتام من خلال تحويل مبلغ الكسوة لحساب اليتيم ليقوم بشراء الكساء الذي يرغب فيه بقيمة 200 ريال.

وبين الخالدي أن الجمعية تسعى لإتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في دعم الأيتام وأسرهم من خلال منصة بناء والتبرع إلكترونياً بكل يسر وسهولة وبوسائل آمنة وموثوقة من خلال موقعها الإلكتروني.

https://new.benaa.org.sa

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"كسوة العيد".. حملة لإسعاد 3571 يتيماً ويتيمة وأرملة بالشرقية
سبق

واصلت حملة " ادخر لآخرتك" التي أطلقتها جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية تحقيق نجاحاتها وسط تفاعل من المجتمع حيث اكتمل مشروعا السلة الرمضانية وذبيحة رمضان، وأطلقت الجمعية المشروع الثالث وهو كسوة العيد الذي يحظى بأهمية خاصة حيث يسعى المشروع لتأمين كسوة العيد لـ3571 أماً ويتيماً ويتيمة بتكلفة قدرها 514 ألف ريال.

وأوضح مدير عام الجمعية عبد الله بن راشد الخالدي أن مشروع كسوة العيد يأتي بهدف إسعاد اليتيم وإدخال البهجة والسرور عليه في المناسبات والأعياد.

وأضاف الخالدي أن المشروع يهدف إلى تأمين كسوة العيد للأيتام من خلال تحويل مبلغ الكسوة لحساب اليتيم ليقوم بشراء الكساء الذي يرغب فيه بقيمة 200 ريال.

وبين الخالدي أن الجمعية تسعى لإتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في دعم الأيتام وأسرهم من خلال منصة بناء والتبرع إلكترونياً بكل يسر وسهولة وبوسائل آمنة وموثوقة من خلال موقعها الإلكتروني.

https://new.benaa.org.sa

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
01:55 PM

"كسوة العيد".. حملة لإسعاد 3571 يتيماً ويتيمة وأرملة بالشرقية

ضمن مشاريع " ادخر لآخرتك "بتكلفة إجمالية 514 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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واصلت حملة " ادخر لآخرتك" التي أطلقتها جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية تحقيق نجاحاتها وسط تفاعل من المجتمع حيث اكتمل مشروعا السلة الرمضانية وذبيحة رمضان، وأطلقت الجمعية المشروع الثالث وهو كسوة العيد الذي يحظى بأهمية خاصة حيث يسعى المشروع لتأمين كسوة العيد لـ3571 أماً ويتيماً ويتيمة بتكلفة قدرها 514 ألف ريال.

وأوضح مدير عام الجمعية عبد الله بن راشد الخالدي أن مشروع كسوة العيد يأتي بهدف إسعاد اليتيم وإدخال البهجة والسرور عليه في المناسبات والأعياد.

وأضاف الخالدي أن المشروع يهدف إلى تأمين كسوة العيد للأيتام من خلال تحويل مبلغ الكسوة لحساب اليتيم ليقوم بشراء الكساء الذي يرغب فيه بقيمة 200 ريال.

وبين الخالدي أن الجمعية تسعى لإتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في دعم الأيتام وأسرهم من خلال منصة بناء والتبرع إلكترونياً بكل يسر وسهولة وبوسائل آمنة وموثوقة من خلال موقعها الإلكتروني.

https://new.benaa.org.sa

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