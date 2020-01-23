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استشهاد رجل أمن أثناء مداهمة أمنية في محايل عسير

خلال رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير بأنه في إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، فقد تمكنت إحدى فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محايل أمس، من رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وعند شروع رجال الأمن في القبض عليه بادر بمقاومتهم بسلاح أبيض، حيث تمت محاصرته والسيطرة عليه والقبض عليه، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.

ونتج عن ذلك تعرض أحد رجال الأمن لإصابة واستشهاده أثناء نقله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.

الجهات الأمنية شرطة منطقة عسير محايل عسير أبها استشهاد رجل أمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشهاد رجل أمن أثناء مداهمة أمنية في محايل عسير
سبق

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير بأنه في إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، فقد تمكنت إحدى فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محايل أمس، من رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وعند شروع رجال الأمن في القبض عليه بادر بمقاومتهم بسلاح أبيض، حيث تمت محاصرته والسيطرة عليه والقبض عليه، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.

ونتج عن ذلك تعرض أحد رجال الأمن لإصابة واستشهاده أثناء نقله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
01:26 PM

استشهاد رجل أمن أثناء مداهمة أمنية في محايل عسير

خلال رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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2,676

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير بأنه في إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، فقد تمكنت إحدى فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محايل أمس، من رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وعند شروع رجال الأمن في القبض عليه بادر بمقاومتهم بسلاح أبيض، حيث تمت محاصرته والسيطرة عليه والقبض عليه، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.

ونتج عن ذلك تعرض أحد رجال الأمن لإصابة واستشهاده أثناء نقله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.

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