"آل جابر": الاستهداف المتزامن من قبل الحوثيين يؤكد توحد أهدافهم مع "داعش" و"القاعدة"

قال: لا يعترفون بالدولة ولا بالقوانين ولا بحرمة الإنسان

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، أن الاستهداف المتزامن من قبل الميليشا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لأمن واستقرار العاصمة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع أخواتها الإرهابية داعش وتنظيم القاعدة التي تستحل الدماء، ولا تعترف بالدولة ولا بالقوانين ولا بحرمة الإنسان.

وكان الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزاً للشرطة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم، أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة، وإصابة أكثر من 20 شخصاً بينهم مدنيون.

ووقع الانفجار في مدينة الشيخ عثمان الواقعة في حي عبدالعزيز بمدينة عدن جنوبي اليمن، وأعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية تبنيها الهجوم الإرهابي.