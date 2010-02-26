"أوقاف صالح الراجحي" تنفذ برنامج كفالة أسر السجناء بالتعاون مع "تراحم"

التكفل بتسديد إيجارات مساكن 150 أسرة في مختلف مناطق المملكة

تواصل إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي تنفيذ برنامج (كفالة أسر السجناء) وذلك من خلال التكفل بتسديد إيجارات مساكن (150) أسرة من أسر السجناء في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع ‏‏اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ((تراحم)).

صرح بذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، مشيراً إلى أن برنامج (كفالة أسر السجناء) يؤكد اهتمام إدارة الأوقاف في الوقوف مع هذه الأسر المحتاجة ومساندتها ودعمها طلباً للأجر من الله تعالى وامتثالاً لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) رواه مسلم.

وأكد "الراجحي" أن البرنامج تمثل في سداد الإيجارات عن أسر السجناء في مختلف مناطق المملكة والذين يتم ترشيحهم من قبل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم, ويأتي ذلك إدراكاً من إدارة الأوقاف بأهمية هذا الجانب، ودوره الكبير في الاستقرار الاجتماعي لأسر السجناء، وخصوصاً أن هذه الأسر تعاني من الأعباء المادية في ظل غياب رب الأسرة نتيجة بقائه في السجن، مما يجعل مساعدتها في تحمل أعباء أجرة السكن يخفف عنها الآثار النفسية والمعنوية والمادية التي تعانيها جراء غيابه، حيث يُعد السكن من أهم عوامل استقرار الأسرة.

وأوضح "الراجحي" بأن ما تقوم به المؤسسات والجمعيات الخيرية من أعمال وبرامج خيرية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتعمل جنباً إلى جنب مع الدور الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذان لا يألوان جهداً في رعاية أبناء هذا الوطن وتقديم العون والمساعدة لهم.

وأشاد "الراجحي" بالدور ‏المهم والحيوي للجان الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في مختلف مناطق المملكة وما تقوم به من أعمال رائدة في تحقيق أهدافها السامية لمساعدة المعوزين من المستفيدين من برامجها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله اللذين ‏لا يألوان جهداً في تقديم العون والمساعدة لأبناء المجتمع وإعانتهم في مختلف ظروفهم ‏الاجتماعية.

واختتم "الراجحي" تصريحه بتقديم شكره وتقديره لمعالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) على جهوده المبذولة, كما قدم شكره وتقديره لسعادة مدير عام السجون نائب رئيس اللجنة اللواء محمد بن علي الأسمري على تعاونه الدائم والمميز, سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ما تقوم به إدارة الأوقاف من أعمال جليلة في ميزان ‏حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف.