النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أوقاف صالح الراجحي" تنفذ برنامج كفالة أسر السجناء بالتعاون مع "تراحم"

التكفل بتسديد إيجارات مساكن 150 أسرة في مختلف مناطق المملكة

تواصل إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي تنفيذ برنامج (كفالة أسر السجناء) وذلك من خلال التكفل بتسديد إيجارات مساكن (150) أسرة من أسر السجناء في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع ‏‏اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ((تراحم)).

صرح بذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، مشيراً إلى أن برنامج (كفالة أسر السجناء) يؤكد اهتمام إدارة الأوقاف في الوقوف مع هذه الأسر المحتاجة ومساندتها ودعمها طلباً للأجر من الله تعالى وامتثالاً لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) رواه مسلم.

وأكد "الراجحي" أن البرنامج تمثل في سداد الإيجارات عن أسر السجناء في مختلف مناطق المملكة والذين يتم ترشيحهم من قبل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم, ويأتي ذلك إدراكاً من إدارة الأوقاف بأهمية هذا الجانب، ودوره الكبير في الاستقرار الاجتماعي لأسر السجناء، وخصوصاً أن هذه الأسر تعاني من الأعباء المادية في ظل غياب رب الأسرة نتيجة بقائه في السجن، مما يجعل مساعدتها في تحمل أعباء أجرة السكن يخفف عنها الآثار النفسية والمعنوية والمادية التي تعانيها جراء غيابه، حيث يُعد السكن من أهم عوامل استقرار الأسرة.

وأوضح "الراجحي" بأن ما تقوم به المؤسسات والجمعيات الخيرية من أعمال وبرامج خيرية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتعمل جنباً إلى جنب مع الدور الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذان لا يألوان جهداً في رعاية أبناء هذا الوطن وتقديم العون والمساعدة لهم.

وأشاد "الراجحي" بالدور ‏المهم والحيوي للجان الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في مختلف مناطق المملكة وما تقوم به من أعمال رائدة في تحقيق أهدافها السامية لمساعدة المعوزين من المستفيدين من برامجها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله اللذين ‏لا يألوان جهداً في تقديم العون والمساعدة لأبناء المجتمع وإعانتهم في مختلف ظروفهم ‏الاجتماعية.

واختتم "الراجحي" تصريحه بتقديم شكره وتقديره لمعالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) على جهوده المبذولة, كما قدم شكره وتقديره لسعادة مدير عام السجون نائب رئيس اللجنة اللواء محمد بن علي الأسمري على تعاونه الدائم والمميز, سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ما تقوم به إدارة الأوقاف من أعمال جليلة في ميزان ‏حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أوقاف صالح الراجحي" تنفذ برنامج كفالة أسر السجناء بالتعاون مع "تراحم"
سبق

تواصل إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي تنفيذ برنامج (كفالة أسر السجناء) وذلك من خلال التكفل بتسديد إيجارات مساكن (150) أسرة من أسر السجناء في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع ‏‏اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ((تراحم)).

صرح بذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، مشيراً إلى أن برنامج (كفالة أسر السجناء) يؤكد اهتمام إدارة الأوقاف في الوقوف مع هذه الأسر المحتاجة ومساندتها ودعمها طلباً للأجر من الله تعالى وامتثالاً لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) رواه مسلم.

وأكد "الراجحي" أن البرنامج تمثل في سداد الإيجارات عن أسر السجناء في مختلف مناطق المملكة والذين يتم ترشيحهم من قبل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم, ويأتي ذلك إدراكاً من إدارة الأوقاف بأهمية هذا الجانب، ودوره الكبير في الاستقرار الاجتماعي لأسر السجناء، وخصوصاً أن هذه الأسر تعاني من الأعباء المادية في ظل غياب رب الأسرة نتيجة بقائه في السجن، مما يجعل مساعدتها في تحمل أعباء أجرة السكن يخفف عنها الآثار النفسية والمعنوية والمادية التي تعانيها جراء غيابه، حيث يُعد السكن من أهم عوامل استقرار الأسرة.

وأوضح "الراجحي" بأن ما تقوم به المؤسسات والجمعيات الخيرية من أعمال وبرامج خيرية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتعمل جنباً إلى جنب مع الدور الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذان لا يألوان جهداً في رعاية أبناء هذا الوطن وتقديم العون والمساعدة لهم.

وأشاد "الراجحي" بالدور ‏المهم والحيوي للجان الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في مختلف مناطق المملكة وما تقوم به من أعمال رائدة في تحقيق أهدافها السامية لمساعدة المعوزين من المستفيدين من برامجها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله اللذين ‏لا يألوان جهداً في تقديم العون والمساعدة لأبناء المجتمع وإعانتهم في مختلف ظروفهم ‏الاجتماعية.

واختتم "الراجحي" تصريحه بتقديم شكره وتقديره لمعالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) على جهوده المبذولة, كما قدم شكره وتقديره لسعادة مدير عام السجون نائب رئيس اللجنة اللواء محمد بن علي الأسمري على تعاونه الدائم والمميز, سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ما تقوم به إدارة الأوقاف من أعمال جليلة في ميزان ‏حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
04:37 PM

"أوقاف صالح الراجحي" تنفذ برنامج كفالة أسر السجناء بالتعاون مع "تراحم"

التكفل بتسديد إيجارات مساكن 150 أسرة في مختلف مناطق المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
3,717

تواصل إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي تنفيذ برنامج (كفالة أسر السجناء) وذلك من خلال التكفل بتسديد إيجارات مساكن (150) أسرة من أسر السجناء في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع ‏‏اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ((تراحم)).

صرح بذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، مشيراً إلى أن برنامج (كفالة أسر السجناء) يؤكد اهتمام إدارة الأوقاف في الوقوف مع هذه الأسر المحتاجة ومساندتها ودعمها طلباً للأجر من الله تعالى وامتثالاً لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) رواه مسلم.

وأكد "الراجحي" أن البرنامج تمثل في سداد الإيجارات عن أسر السجناء في مختلف مناطق المملكة والذين يتم ترشيحهم من قبل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم, ويأتي ذلك إدراكاً من إدارة الأوقاف بأهمية هذا الجانب، ودوره الكبير في الاستقرار الاجتماعي لأسر السجناء، وخصوصاً أن هذه الأسر تعاني من الأعباء المادية في ظل غياب رب الأسرة نتيجة بقائه في السجن، مما يجعل مساعدتها في تحمل أعباء أجرة السكن يخفف عنها الآثار النفسية والمعنوية والمادية التي تعانيها جراء غيابه، حيث يُعد السكن من أهم عوامل استقرار الأسرة.

وأوضح "الراجحي" بأن ما تقوم به المؤسسات والجمعيات الخيرية من أعمال وبرامج خيرية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتعمل جنباً إلى جنب مع الدور الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذان لا يألوان جهداً في رعاية أبناء هذا الوطن وتقديم العون والمساعدة لهم.

وأشاد "الراجحي" بالدور ‏المهم والحيوي للجان الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في مختلف مناطق المملكة وما تقوم به من أعمال رائدة في تحقيق أهدافها السامية لمساعدة المعوزين من المستفيدين من برامجها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله اللذين ‏لا يألوان جهداً في تقديم العون والمساعدة لأبناء المجتمع وإعانتهم في مختلف ظروفهم ‏الاجتماعية.

واختتم "الراجحي" تصريحه بتقديم شكره وتقديره لمعالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) على جهوده المبذولة, كما قدم شكره وتقديره لسعادة مدير عام السجون نائب رئيس اللجنة اللواء محمد بن علي الأسمري على تعاونه الدائم والمميز, سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ما تقوم به إدارة الأوقاف من أعمال جليلة في ميزان ‏حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,449
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,429
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,004
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,574

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة