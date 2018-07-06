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الأوبرا المصرية تقدم روائع الفن في أمسية جماهيرية بجدة

نظّمتها "هيئة الثقافة" وقادها المايسترو مصطفى حلمي

احتضن مسرح جامعة دار الحكمة في جدة، مساء أمس الخميس، الأمسية الموسيقية لفرقة دار الأوبرا المصرية التي نظّمتها الهيئة العامة للثقافة، بمشاركة أكثر من 45 فناناً وعازفاً.

وشهدت الأمسية حضوراً كبيراً ملأ جنبات مسرح الجامعة، كما شهدت القاعة تفاعلاً جماهيرياً ملحوظاً مع روائع الطرب العربي التي قدّمتها الفرقة المصرية.

وتضمنت الأمسية التي قدّمها المايسترو المصري مصطفى حلمي، عدداً من الفقرات الغنائية والموسيقية، بدأت بمعزوفة موسيقية افتتاحية بعنوان "منين الحكاية" تلتها مشاركة الفنان وليد حيدر؛ بغناء "الحلوة دايرة شباكها" عازف الجيتار وحيد ممدوح؛ وشارك الحضور بمعزوفة "التوبة".

وألهبت الفنانة صبرين نقيلي؛ حماس الحضور بأغنية "من حبي فيك يا جاري"، وزاد التفاعل مع الأغنية الشهيرة "أما براوه" ثم جاء صوت الفنان أحمد عفت؛ بأغنية "جبار".

وتميّزت آلة الكمنجة بين يدي الدكتور محمد زاهير؛ الذي عزف عليها أغنية "ألف ليلة وليلة"؛ ليشارك الفنان ياسر سليمان؛ الحضور بأغنية "عدوية وطائر ياهوا" بينما غنّت الفنانة رهام عبدالحكيم؛ أغنية "سيرة الحب".

واختتمت فرقة دار الأوبرا المصرية الأمسية بأداء جماعي لأغنية "أحلف بسماها وبترابها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأوبرا المصرية تقدم روائع الفن في أمسية جماهيرية بجدة
سبق

احتضن مسرح جامعة دار الحكمة في جدة، مساء أمس الخميس، الأمسية الموسيقية لفرقة دار الأوبرا المصرية التي نظّمتها الهيئة العامة للثقافة، بمشاركة أكثر من 45 فناناً وعازفاً.

وشهدت الأمسية حضوراً كبيراً ملأ جنبات مسرح الجامعة، كما شهدت القاعة تفاعلاً جماهيرياً ملحوظاً مع روائع الطرب العربي التي قدّمتها الفرقة المصرية.

وتضمنت الأمسية التي قدّمها المايسترو المصري مصطفى حلمي، عدداً من الفقرات الغنائية والموسيقية، بدأت بمعزوفة موسيقية افتتاحية بعنوان "منين الحكاية" تلتها مشاركة الفنان وليد حيدر؛ بغناء "الحلوة دايرة شباكها" عازف الجيتار وحيد ممدوح؛ وشارك الحضور بمعزوفة "التوبة".

وألهبت الفنانة صبرين نقيلي؛ حماس الحضور بأغنية "من حبي فيك يا جاري"، وزاد التفاعل مع الأغنية الشهيرة "أما براوه" ثم جاء صوت الفنان أحمد عفت؛ بأغنية "جبار".

وتميّزت آلة الكمنجة بين يدي الدكتور محمد زاهير؛ الذي عزف عليها أغنية "ألف ليلة وليلة"؛ ليشارك الفنان ياسر سليمان؛ الحضور بأغنية "عدوية وطائر ياهوا" بينما غنّت الفنانة رهام عبدالحكيم؛ أغنية "سيرة الحب".

واختتمت فرقة دار الأوبرا المصرية الأمسية بأداء جماعي لأغنية "أحلف بسماها وبترابها".

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
02:07 PM

الأوبرا المصرية تقدم روائع الفن في أمسية جماهيرية بجدة

نظّمتها "هيئة الثقافة" وقادها المايسترو مصطفى حلمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتضن مسرح جامعة دار الحكمة في جدة، مساء أمس الخميس، الأمسية الموسيقية لفرقة دار الأوبرا المصرية التي نظّمتها الهيئة العامة للثقافة، بمشاركة أكثر من 45 فناناً وعازفاً.

وشهدت الأمسية حضوراً كبيراً ملأ جنبات مسرح الجامعة، كما شهدت القاعة تفاعلاً جماهيرياً ملحوظاً مع روائع الطرب العربي التي قدّمتها الفرقة المصرية.

وتضمنت الأمسية التي قدّمها المايسترو المصري مصطفى حلمي، عدداً من الفقرات الغنائية والموسيقية، بدأت بمعزوفة موسيقية افتتاحية بعنوان "منين الحكاية" تلتها مشاركة الفنان وليد حيدر؛ بغناء "الحلوة دايرة شباكها" عازف الجيتار وحيد ممدوح؛ وشارك الحضور بمعزوفة "التوبة".

وألهبت الفنانة صبرين نقيلي؛ حماس الحضور بأغنية "من حبي فيك يا جاري"، وزاد التفاعل مع الأغنية الشهيرة "أما براوه" ثم جاء صوت الفنان أحمد عفت؛ بأغنية "جبار".

وتميّزت آلة الكمنجة بين يدي الدكتور محمد زاهير؛ الذي عزف عليها أغنية "ألف ليلة وليلة"؛ ليشارك الفنان ياسر سليمان؛ الحضور بأغنية "عدوية وطائر ياهوا" بينما غنّت الفنانة رهام عبدالحكيم؛ أغنية "سيرة الحب".

واختتمت فرقة دار الأوبرا المصرية الأمسية بأداء جماعي لأغنية "أحلف بسماها وبترابها".

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