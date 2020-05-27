"الصحة" تعلن تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 78541

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 78541 حالة، وتسجيل 14 حالة وفيات رحمهم الله، وتسجيل 2572 حالة تعافٍ.
وقالت: بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 51.022 حالة ولله الحمد.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 78541 حالة، وتسجيل 14 حالة وفيات رحمهم الله، وتسجيل 2572 حالة تعافٍ.
وقالت: بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 51.022 حالة ولله الحمد.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 78541 حالة، وتسجيل 14 حالة وفيات رحمهم الله، وتسجيل 2572 حالة تعافٍ.
وقالت: بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 51.022 حالة ولله الحمد.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 78541 حالة، وتسجيل 14 حالة وفيات رحمهم الله، وتسجيل 2572 حالة تعافٍ.
وقالت: بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 51.022 حالة ولله الحمد.