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2054 إصابة جديدة بكورونا في العراق و122 حالة وفاة

فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 41193

سجلت العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 2054 إصابة مؤكدة و122 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 41193 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1559 حالة، كما سُجل 808 حالات شفاء جديدة, ليبلغ عدد حالات الشفاء إلى 18859 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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2054 إصابة جديدة بكورونا في العراق و122 حالة وفاة
سبق

سجلت العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 2054 إصابة مؤكدة و122 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 41193 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1559 حالة، كما سُجل 808 حالات شفاء جديدة, ليبلغ عدد حالات الشفاء إلى 18859 حالة.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
12:16 AM

2054 إصابة جديدة بكورونا في العراق و122 حالة وفاة

فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 41193

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سجلت العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 2054 إصابة مؤكدة و122 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 41193 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1559 حالة، كما سُجل 808 حالات شفاء جديدة, ليبلغ عدد حالات الشفاء إلى 18859 حالة.

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