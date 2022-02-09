أمير عسير يختتم زيارته لمحافظة بلقرن ويوجّه بتشكيل لجان للمتابعة

لمتابعة التنفيذ حسب خطة تنفيذية مجدولة وإعلان ما ينجز أولاً بأول

وجّه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، في ختام زيارته لمحافظة بلقرن شمال المنطقة، بتشكيل لجان متابعة مكوّن من وكالة الإمارة للتنمية، وهيئة تطوير عسير، والجهات ذات العلاقة من فروع الوزارات للعمل على متابعة تنفيذ التوجيهات حسب خطة تنفيذية مجدولة وإعلان ما ينجز أولاً بأول.

جاء ذلك خلال لقائه الأهالي على مسرح المركز الحضاري بالبظاظة، بحضور مديري الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية بالمنطقة.

وأكّد الأمير تركي بن طلال، أن الزيارة استهدفت تعزيز محاور إستراتيجية منطقة عسير "قمم وشيم" الثلاثة "الإنسان والأرض والاقتصاد"، بهدف السير نحو مستقبل زاهر، والحفاظ على الأرض بطبيعتها الخلابة، وتنمية الاقتصاد بفرصه الحيوية التي تدعمها أصول فريدة ومجتمع طموح.

وشهدت الزيارة افتتاح مشروعات صحية وتعليمية وتنموية، ولقاءات لتنسيق الخدمات وحوارات مع مسؤولي مختلف الجهات بالمنطقة ورجال الأعمال والمثقفين وجموع من الأهالي، وكذلك زيارات ولقاءات لإصلاح ذات البين.

ووقف ميدانياً على واقع القرى التراثية وعدد من المشروعات المتعثرة، كما شهد ورش عمل لتعزيز الغطاء النباتي وبحث احتياجات المزارعين، فيما تناول الجانب الاقتصادي مناقشة استثمار الأراضي الحكومية وتحفيز أبناء المحافظة للاستفادة من الفرص التمويلية المدعومة، وتسهيل أعمال المستثمرين، والنهوض بالصناعات المحلية لتصبح ذات جودة عالمية.