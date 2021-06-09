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"تعليم تبوك" تتسلّم مبنى ابتدائية الرابية

المشروع بتكلفة بلغت نحو 7 ملايين ريال

تسلّمت إدارة تعليم تبوك، صباح اليوم، مشروع المبنى الجديد لابتدائية حي الرابية (الابتدائية الـ64 بنات) بمدينة تبوك، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري.

وبلغت قيمة عقد التنفيذ "ستة ملايين وتسعمائة وسبعة وستين ألفاً ومائتين وستة وأربعين ريالاً".

ويضم المبنى الجديد 12 فصلاً دراسياً ومكاتب إدارية ومعامل ومرافق تعليمية متنوعة.

ووجّه مدير "تعليم تبوك" شكره وتقديره للمساعد للخدمات المساندة بتعليم تبوك إبراهيم الجماز ومدير إدارة المباني بتعليم تبوك المهندس طارق العنزي وفريق العمل الذي تابع مراحل التنفيذ والإنجاز والمعاينة والتسليم، كما قدّم شكره لشركة المقاول العربي المنفذة للمشروع على الالتزام بدقة التنفيذ وفق المواصفات الهندسية والفنية التي تضمنها عقد الإنشاء.

وأكد مدير التعليم حرص الإدارة على متابعة المشروعات التعليمية الجديدة التي توفر البيئة الصحية المناسبة لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن المبنى الجديد سيكون جاهزاً لاستقبال الطالبات مع بداية العام الدراسي المقبل، بعد اكتمال تجهيزاته المدرسية كافة.

وثمّن دعم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك للعمل التعليمي في المنطقة وحرص واهتمام وزير التعليم د. حمد آل الشيخ بإنجاز المشروعات التعليمية في ظل رعاية القيادة الحكيمة لقطاع التعليم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم تبوك" تتسلّم مبنى ابتدائية الرابية
سبق

تسلّمت إدارة تعليم تبوك، صباح اليوم، مشروع المبنى الجديد لابتدائية حي الرابية (الابتدائية الـ64 بنات) بمدينة تبوك، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري.

وبلغت قيمة عقد التنفيذ "ستة ملايين وتسعمائة وسبعة وستين ألفاً ومائتين وستة وأربعين ريالاً".

ويضم المبنى الجديد 12 فصلاً دراسياً ومكاتب إدارية ومعامل ومرافق تعليمية متنوعة.

ووجّه مدير "تعليم تبوك" شكره وتقديره للمساعد للخدمات المساندة بتعليم تبوك إبراهيم الجماز ومدير إدارة المباني بتعليم تبوك المهندس طارق العنزي وفريق العمل الذي تابع مراحل التنفيذ والإنجاز والمعاينة والتسليم، كما قدّم شكره لشركة المقاول العربي المنفذة للمشروع على الالتزام بدقة التنفيذ وفق المواصفات الهندسية والفنية التي تضمنها عقد الإنشاء.

وأكد مدير التعليم حرص الإدارة على متابعة المشروعات التعليمية الجديدة التي توفر البيئة الصحية المناسبة لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن المبنى الجديد سيكون جاهزاً لاستقبال الطالبات مع بداية العام الدراسي المقبل، بعد اكتمال تجهيزاته المدرسية كافة.

وثمّن دعم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك للعمل التعليمي في المنطقة وحرص واهتمام وزير التعليم د. حمد آل الشيخ بإنجاز المشروعات التعليمية في ظل رعاية القيادة الحكيمة لقطاع التعليم.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
02:47 PM

"تعليم تبوك" تتسلّم مبنى ابتدائية الرابية

المشروع بتكلفة بلغت نحو 7 ملايين ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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تسلّمت إدارة تعليم تبوك، صباح اليوم، مشروع المبنى الجديد لابتدائية حي الرابية (الابتدائية الـ64 بنات) بمدينة تبوك، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري.

وبلغت قيمة عقد التنفيذ "ستة ملايين وتسعمائة وسبعة وستين ألفاً ومائتين وستة وأربعين ريالاً".

ويضم المبنى الجديد 12 فصلاً دراسياً ومكاتب إدارية ومعامل ومرافق تعليمية متنوعة.

ووجّه مدير "تعليم تبوك" شكره وتقديره للمساعد للخدمات المساندة بتعليم تبوك إبراهيم الجماز ومدير إدارة المباني بتعليم تبوك المهندس طارق العنزي وفريق العمل الذي تابع مراحل التنفيذ والإنجاز والمعاينة والتسليم، كما قدّم شكره لشركة المقاول العربي المنفذة للمشروع على الالتزام بدقة التنفيذ وفق المواصفات الهندسية والفنية التي تضمنها عقد الإنشاء.

وأكد مدير التعليم حرص الإدارة على متابعة المشروعات التعليمية الجديدة التي توفر البيئة الصحية المناسبة لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن المبنى الجديد سيكون جاهزاً لاستقبال الطالبات مع بداية العام الدراسي المقبل، بعد اكتمال تجهيزاته المدرسية كافة.

وثمّن دعم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك للعمل التعليمي في المنطقة وحرص واهتمام وزير التعليم د. حمد آل الشيخ بإنجاز المشروعات التعليمية في ظل رعاية القيادة الحكيمة لقطاع التعليم.

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